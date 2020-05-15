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15.05.2020  15:38   

У Харкові пройдуть заходи з нагоди Дня Європи

Онлайн-зустріч із Генеральним консулом Республіки Польща в Харкові Янушем Яблонським відбудеться у суботу, 16 травня, з нагоди Дня Європи.


//city.kharkov.ua
Також в онлайн-зустрічі візьме участь консул Генерального консульства Польщі Барбара Качмарчик. Тема бесіди: «Солідарність та співпраця як основи створення та розширення Європейського Союзу».
 
Початок – о 12:00. Зареєструватися на захід можна тут.
 
Також у рамках Дня Європи пройде вікторина «Europe Day 2020: Together We are Europe!». Участь у ній - за посиланням. 
 
Як зазначили організатори, щорічно в Україні відзначається День Європи. Цього року через пандемію та карантинні обмеження немає можливості організувати публічні заходи для святкування Дня Європи, тому для бажаючих підготовлені заходи онлайн.
 
Організатори - Департамент міжнародного співробітництва міськради спільно з Комісією з питань розвитку міжнародного співробітництва та туризму Молодіжної ради при Харківському міському голові.
 
Нагадаємо, також до Дня Європи підготовлені онлайн-уроки і вікторина від Представництва ЄС в Україні.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  день европы, мероприятия, харьков
 
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