15.05.2020 15:38

У Харкові пройдуть заходи з нагоди Дня Європи

Онлайн-зустріч із Генеральним консулом Республіки Польща в Харкові Янушем Яблонським відбудеться у суботу, 16 травня, з нагоди Дня Європи.



//city.kharkov.ua

Також в онлайн-зустрічі візьме участь консул Генерального консульства Польщі Барбара Качмарчик. Тема бесіди: «Солідарність та співпраця як основи створення та розширення Європейського Союзу».

Початок – о 12:00. Зареєструватися на захід можна тут.

Також у рамках Дня Європи пройде вікторина «Europe Day 2020: Together We are Europe!». Участь у ній - за посиланням.

Як зазначили організатори, щорічно в Україні відзначається День Європи. Цього року через пандемію та карантинні обмеження немає можливості організувати публічні заходи для святкування Дня Європи, тому для бажаючих підготовлені заходи онлайн.

Організатори - Департамент міжнародного співробітництва міськради спільно з Комісією з питань розвитку міжнародного співробітництва та туризму Молодіжної ради при Харківському міському голові.

Нагадаємо, також до Дня Європи підготовлені онлайн-уроки і вікторина від Представництва ЄС в Україні.