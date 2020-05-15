15.05.2020 13:45

Геннадій Кернес висловлює співчуття родині Юрія Шкодовського

Міський голова Геннадій Кернес і Харківська міська рада висловлюють співчуття рідним і близьким колишнього головного архітектора Харкова, колишнього ректора Харківського національного університету будівництва та архітектури Юрія Шкодовського, який помер 14 травня.



://city.kharkov.ua

«Висловлюємо глибокі і щирі співчуття у зв'язку зі втратою, що вас спіткала. Юрій Михайлович був талановитим архітектором, талановитим керівником, який все своє життя присвятив улюбленій справі.



Світла пам'ять про цю чудову людину назавжди залишиться в серцях рідних і близьких, друзів і колег», - сказано у співчутті.



Юрій Шкодовський помер на 73-му році життя після тривалої хвороби.



Довідка. Юрій Михайлович Шкодовський - кандидат архітектури, професор, заслужений архітектор України, Почесний громадянин Харківської області. Народився 16 листопада 1947 року в селищі Нова Водолага Харківської області. У 1971 році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут. З 1965 по 1983 роки працював в інституті «Укрміськбудпроект». З 1983 по 2001 роки працював в Харківському міськвиконкомі. З 1994 по 1998 року був заступником начальника Головного управління містобудування і архітектури Харківського міськвиконкому і одночасно, з 1994 по 2001 рік, був головним архітектором Харкова. З 1998 по 2001 рік - начальник управління містобудування та архітектури Харківської міськради.



З 2001 року став начальником управління містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.



З 2011 по 2019 рік був ректором і завідувачем кафедри урбаністики Харківського національного університету будівництва та архітектури.



Юрій Шкодовський - один із авторів пам'ятника знаменитому архітектору Олексію Бекетову, який встановлений біля ХНУБА.