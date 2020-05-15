15.05.2020 10:30

Упавший забор проломил череп девушке: виновник получил условный срок

Водитель экскаватора зацепил строение, которое обрушилось на ограждение



Фото: Х.Салтовка

Киевский районный суд Харькова вынес приговор сотруднику строительной фирмы, по чьей вине девушка получила тяжелые травмы. Документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Напомним, инцидент произошел в августе прошлого года на рынке "Солли" на улице Героев Труда. Металлический забор упал на девушку 2000 года рождения. Харьковчанка получила переломы теменной и левой височной кости, ушиб головного мозга с парезом лицевого нерва (паралич части лица), а также многочисленные кровоизлияния. Пострадавшую доставили в реанимацию и прооперировали.

Как выяснили следователи, виновником случившегося стал машинист экскаватора, который по-прежнему работает в компании "Будсервис-ВБ". Мужчина случайно повернул ковш и зацепил недострой. Здание обрушилось на металлический забор, в результате чего одна из секций упала на девушку.

В ходе разбирательства прокуратура пошла на сделку с обвиняемым, а потерпевшая утвердила ее. За нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью судья Виктор Попрас приговорил уроженца Дергачевского района к году лишения свободы условно. Фигуранту также предстоит заплатить 19 тысяч гривен за экспертизы. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.