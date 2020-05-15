Упавший забор проломил череп девушке: виновник получил условный срок

Водитель экскаватора зацепил строение, которое обрушилось на ограждение
Киевский районный суд Харькова вынес приговор сотруднику строительной фирмы, по чьей вине девушка получила тяжелые травмы. Документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.
Напомним, инцидент произошел в августе прошлого года на рынке "Солли" на улице Героев Труда. Металлический забор упал на девушку 2000 года рождения. Харьковчанка получила переломы теменной и левой височной кости, ушиб головного мозга с парезом лицевого нерва (паралич части лица), а также многочисленные кровоизлияния. Пострадавшую доставили в реанимацию и прооперировали.
Как выяснили следователи, виновником случившегося стал машинист экскаватора, который по-прежнему работает в компании "Будсервис-ВБ". Мужчина случайно повернул ковш и зацепил недострой. Здание обрушилось на металлический забор, в результате чего одна из секций упала на девушку.
В ходе разбирательства прокуратура пошла на сделку с обвиняемым, а потерпевшая утвердила ее. За нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью судья Виктор Попрас приговорил уроженца Дергачевского района к году лишения свободы условно. Фигуранту также предстоит заплатить 19 тысяч гривен за экспертизы. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.
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