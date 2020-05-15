15.05.2020 10:10

Комунальники продовжують прикрашати сад Шевченка

Нові фонтани і квіткові клумби з'явилися в оновленому саду им. Т. Шевченка.



://city.kharkov.ua

Як повідомила начальник виробничої дільниці СКП «Харківзеленбуд» Юлія Захарченко, за останні два тижні озеленювачі висадили в парку 10 великих клумб.

«Це тисячі і тисячі різноманітних квітів. Також ми приступили до декорування клумб - чотири з них уже засипали кольоровою тріскою і декоративною галькою. Потім прикрасимо велику клумбу на алеї «Харьковской сирени» - там теж буде різноманітність квітів», - зазначила Юлія Захарченко.



За словами начальника ділянки фонтанів СКП «Харківзеленбуд» Степана Алещенкова, відкрили новий сезон в саду Шевченка і фонтани. Так, на головній алеї зони відпочинку запрацював після реконструкції оновлений фонтан, який тепер став музичним.



«Ми запустили озеро, в якому у нас вісім плаваючих фонтанів. Також запрацювали світломузичний фонтан, фонтан з мавпочками і фонтани на каскаді. Цього року фонтан з мавпами дещо змінився - мавпочок одягли у нові фраки. Я думаю, харків'янам сподобається спостерігати за грою артистів у новому вбранні», - зазначив Степан Алещенко.