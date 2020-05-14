14.05.2020 14:00

Жителька Харкова відзначила 100-річний ювілей

Жителька Індустріального району Марія Шабалова відзначила свій 100-й день народження.



://city.kharkov.ua

Довгожительку, ветерана війни і праці прийшли привітати представники районної адміністрації, районного управління праці та соціального захисту.



Гості передали ювіляру вітання від Харківського міського голови Геннадія Кернеса і побажали міцного здоров'я, теплих і радісних спогадів, любові і турботи рідних.