Жителька Харкова відзначила 100-річний ювілей

Жителька Індустріального району Марія Шабалова відзначила свій 100-й день народження.
Довгожительку, ветерана війни і праці прийшли привітати представники районної адміністрації, районного управління праці та соціального захисту.
Гості передали ювіляру вітання від Харківського міського голови Геннадія Кернеса і побажали міцного здоров'я, теплих і радісних спогадів, любові і турботи рідних.
Гороскоп на четверг, 14 мая 2020 года, предусматривает решение деликатных дел, которые тянутся очень давно. На работе некоторых представителей знака ждет приятное известие.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Вечером будет идти мелкий дождь.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
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