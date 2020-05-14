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14.05.2020  14:00   

Жителька Харкова відзначила 100-річний ювілей

Жителька Індустріального району Марія Шабалова відзначила свій 100-й день народження.


://city.kharkov.ua

Довгожительку, ветерана війни і праці прийшли привітати представники районної адміністрації, районного управління праці та соціального захисту.

Гості передали ювіляру вітання від Харківського міського голови Геннадія Кернеса і побажали міцного здоров'я, теплих і радісних спогадів, любові і турботи рідних.

Источник:   ХГС
 Тэги:  100 лет, юбилей, харьков, поздравление, кернес
 
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