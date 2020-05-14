14.05.2020 13:03

Молодь запрошують до участі в конкурсі «Студентська весна»

Прийом заявок на онлайн-етап міського студентського конкурсу художньої самодіяльності «Студентська весна 2020» в номінації «Відеоконкурс» стартує 15 травня в Харкові.



://city.kharkov.ua

До участі запрошуються представники всіх вищих навчальних закладів Харкова. На сьогоднішній день вже подали заявки 15 вишів.



Відеороботи тривалістю до 10 хвилин можна надсилати на e-mail: [email protected] Заявки приймаються до 15 червня.



Кращі відео, відібрані журі, будуть розміщені для голосування на сторінці Харківського міського центру дозвілля молоді в «Instagram». Віддати свій голос за вподобану роботу можна буде з 15 по 25 червня.



Переможець «Студентської весни 2020» буде оголошений до Дня молоді, 28 червня.



Більш детальну інформацію про відеоконкурс можна дізнатися у організаторів - в Харківському міському центрі дозвілля молоді, за телефоном: 705-08-16.