Молодь запрошують до участі в конкурсі «Студентська весна»

Прийом заявок на онлайн-етап міського студентського конкурсу художньої самодіяльності «Студентська весна 2020» в номінації «Відеоконкурс» стартує 15 травня в Харкові.
До участі запрошуються представники всіх вищих навчальних закладів Харкова. На сьогоднішній день вже подали заявки 15 вишів.
Відеороботи тривалістю до 10 хвилин можна надсилати на e-mail: [email protected] Заявки приймаються до 15 червня.
Кращі відео, відібрані журі, будуть розміщені для голосування на сторінці Харківського міського центру дозвілля молоді в «Instagram». Віддати свій голос за вподобану роботу можна буде з 15 по 25 червня.
Переможець «Студентської весни 2020» буде оголошений до Дня молоді, 28 червня.
Більш детальну інформацію про відеоконкурс можна дізнатися у організаторів - в Харківському міському центрі дозвілля молоді, за телефоном: 705-08-16.
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