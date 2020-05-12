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12.05.2020  09:15   

На Харьковщине объявили штормовое предупреждение

При желтом уровне опасности вероятны падение крупных веток деревьев и обрывы проводов. Синоптики прогнозируют повышенную пожароопасность.


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По данным синоптиков, сегодня, 12 мая, на территории области действует штормовое предупреждение.

Ожидается гроза и усиление скорости ветра до 15-24 м / с. Предупреждение действует до 21:00.

Указанные погодные условия соответствуют желтом уровню опасности.

Источник:   Гидрометцентр
 Тэги:  штормовое предупреждение, харьков, ветер, гсчс
 
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