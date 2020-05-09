09.05.2020 17:07

Харків'яни взяли участь в акції «Полк Перемоги» (ФОТО)

Загальноміська акція «Полк Перемоги» відбулася сьогодні, 9 травня, у Харкові.



://city.kharkov.ua

Нагадаємо, раніше Харківський міський голова Геннадій Кернес запропонував харків'янам вийти цього дня о 12:00 на балкони квартир з портретами своїх батьків, дідів і прадідів, які зробили внесок у Перемогу. Також мер закликав провести в цей час хвилину Мовчання, Пам'яті та Подяки.



Чимало городян відгукнулися на ініціативу і взяли активну участь в акції. Наприклад, мешканці будинку №116 по вул. Сумській сьогодні опівдні вийшли на балкони квартир з портретами своїх родичів. Пенсіонер і колишній військовий Володимир Брушковський, 1946 року народження, показав фото батька, який не воював, але працював у тилу, за що і отримав два ордени Трудового Червоного Прапора, а також знімок тестя і тещі, які брали участь у бойових діях.



«У мене багато родичів воювало, хтось загинув, хтось вижив. І завдяки тому внеску, який вони зробили в Перемогу, ми всі зараз живемо. Я хочу, щоб в Україні відновилося справедливе ставлення до минулого, щоб ми шанували всіх ветеранів, які ще живі», - зазначив Володимир Брушковський.



Активістка ветеранського руху Київського району, ветеран праці Елеонора Дубко зазначила, що вмовляти людей взяти участь в акції не довелося.



«Ми поговорили в будинку, і всі погодилися підтримати акцію. Сьогодні багато людей вийшли з фотографіями, прапорами, посміхалися, вмикали музику військових років. Всі задоволені, що ця дата не забута, адже це важлива віха в нашому житті. Історію потрібно пам'ятати, щоб не допустити її повторення», - підкреслила ветеран.