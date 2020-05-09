09.05.2020 15:51

В Харькове поисковый отряд вернул из небытия бойцов Второй мировой (фото)

Поисковый отряд Харькова вернул из небытия около двухсот бойцов Второй мировой войны, захороненных на солдатском мемориале по ул. Пушкинской, 102.



индивидуальные захоронения на солдатском кладбище по ул. Пушкинской 102

Поисковики – студенты и преподаватели Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» посвятили несколько лет тому, чтобы отыскать биографические справки, описания ратных подвигов и даже родственников захороненных в Харькове солдат и офицеров.

Поисковый отряд ХГУ «НУА» начал работать в 2013 году - была идея попытаться найти информацию о тех, кто захоронен на солдатском кладбище. За это время была проведена колоссальная работа – мы изучили ОБД «Мемориал», искали информацию в архивах, обобщенных базах и книгах памяти, отправляли запросы в военкоматы Украины, России, Беларуси, Казахстана. Письма нам приходили отовсюду - чем меньше был населенный пункт, тем больше вероятности, что информация о человеке еще сохранилась. Эти бойцы просто стали "живыми» для нас"», - рассказывает руководитель проекта Наталья Гога.

аталья Павловна говорит: удалось даже отыскать родственников некоторых бойцов и установить с ними связь. Из Тернополя пришло письмо от самой младшей дочери солдата – на тот момент женщина была жива и успела передать поисковикам информацию о своем отце. Из Курска пришло письмо от внучки бойца. Из Житомирской области весточку прислала сотрудница библиотеки, женщина сумела связаться с семьей, которая даже не знала, где похоронен их родной.

«Самым ценным было письмо из Тамбовского военкомата, у них сохранилась полная переписка няни из харьковского госпиталя с семьей парня, который здесь умирал от ранений. Это очень трогательные письма», - делится Гога.

2015 году, к юбилею Великой победы по итогам поисковой работы вышла книга «Слышим эхо минувшей войны», в которой из 500 фамилий, высеченных на камнях мемориала, были собраны сведения о 170 бойцах, погибших и умерших от ран с 1941 по 1946 год. Чаще это были краткие справки с указанием биографических сведений, места призыва и информация о последнем воинском подразделении, в котором служил военный. Реже – собранные по крупицам истории о боевом пути и семье бойца.

Мы издали книгу и стали думать, что делать дальше, что еще можно найти благодаря работе поискового отряда. Тогда мы изучили различные интернет-ресурсы и нашли описания подвигов и реальные наградные листы бойцов, которые захоронены на харьковском кладбище. Таким образом, удалось дополнить информацию уже известных нам биографий – мы отыскали сведения о 38 подвигах и боевых наградах. Также благодаря этой работе нашли материал еще о 22 солдатах, которые ранее не были представлены», - отметила Наталья Гога.

Именно этим, дополнительным находкам, сделанным за последние четыре года, посвящен третий раздел новой уникальной книги воспоминаний «Спасибо, солдаты, за год 41-й, за год 45-й», которую в ХГУ «НУА» выпустили ко дню 75-й годовщины Победы.

К слову, результаты работы поисковой группы вуза используют при проведении экскурсий в музее истории Народной украинской академии и на воинском мемориале по ул. Пушкинской, 102, на уроках памяти в школе и вузе в канун Дня Победы.

материалы предоставлены ХГУ "НУА"