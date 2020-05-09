Главная Новости Общество В Пятихатках выпал град, покрывший майскую зелень сплошным ледяным ковром (ВИДЕО, ФОТО)
09.05.2020  14:21   

В Пятихатках выпал град, покрывший майскую зелень сплошным ледяным ковром (ВИДЕО, ФОТО)

Неприятный сюрприз от природы получили на праздник 9 мая жители харьковского микрорайона Пятихатки и ближнего пригорода


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Наносы ледяных шариков на грунте в некоторых местах доходили до щиколоток. Днем ранее град пронесся по ХТЗ, сильно побив плодовые деревья в районе улицы Пожарского.

 

 

 

Тэги:  град, пятихатки, стихия, погода
 
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