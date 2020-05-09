В Пятихатках выпал град, покрывший майскую зелень сплошным ледяным ковром (ВИДЕО, ФОТО)

Неприятный сюрприз от природы получили на праздник 9 мая жители харьковского микрорайона Пятихатки и ближнего пригорода
Наносы ледяных шариков на грунте в некоторых местах доходили до щиколоток. Днем ранее град пронесся по ХТЗ, сильно побив плодовые деревья в районе улицы Пожарского.
Сегодня вам едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения с кем-либо из окружающих.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
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