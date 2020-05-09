В Пятихатках выпал град, покрывший майскую зелень сплошным ледяным ковром (ВИДЕО, ФОТО)

Сегодня вам едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения с кем-либо из окружающих.

9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.