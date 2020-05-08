В СБУ нагадали про необхідність дотримуватися закону про засудження комуністичного режиму

Під час святкування 75-тої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні всі громадяни України зобов'язані дотримуватися Закону «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Про це нагадали в Управлінні Служби безпеки України в Харківській області.
День обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды отдыха вполне подойдут.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником - Днем памяти и примирения.
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