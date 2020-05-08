08.05.2020 16:46

В СБУ нагадали про необхідність дотримуватися закону про засудження комуністичного режиму

Під час святкування 75-тої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні всі громадяни України зобов'язані дотримуватися Закону «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Про це нагадали в Управлінні Служби безпеки України в Харківській області.



//city.kharkov.ua

У відомстві вважають, що можливі конфліктні ситуації під час святкування Дня Перемоги можуть бути висвітлені в ЗМІ у вигляді інформаційних матеріалів, спрямованих на дискредитацію діяльності вітчизняних органів влади, місцевого самоврядування, призвести до формування негативного іміджу України у європейської та світової спільноти.

Нагадаємо, що закон про декомунізацію, зокрема, передбачає заборону на пропаганду комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі в засобах масової інформації; виробництво, поширення і публічне використання продукції, що містить символіку комуністичного режиму.

За порушення норм Закону «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.