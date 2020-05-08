08.05.2020 13:14

Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом

В бразильском Гремио после тестирования всей команды выявили только один случай заражения.



Диего Соуза //isport.ua/football

Экс-полузащитник Металлиста Диего Соуза, ныне выступающий за бразильский Гремио заразился коронавирусом.

Пресс-служба Гремио отчиталась о тестировании на коронавирус, которое прошли все игроки и работники клуба.

В сообщении сказано, что 3 теста оказались положительными – два сотрудника команды и один футболист, которым стал Диего Соуза.

Сообщается, что футболист будет изолирован от команды в течение двух недель под наблюдением медицинского отдела клуба.