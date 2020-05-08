Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом

В бразильском Гремио после тестирования всей команды выявили только один случай заражения.
Экс-полузащитник Металлиста Диего Соуза, ныне выступающий за бразильский Гремио заразился коронавирусом.
Пресс-служба Гремио отчиталась о тестировании на коронавирус, которое прошли все игроки и работники клуба.
В сообщении сказано, что 3 теста оказались положительными – два сотрудника команды и один футболист, которым стал Диего Соуза.
Сообщается, что футболист будет изолирован от команды в течение двух недель под наблюдением медицинского отдела клуба.
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