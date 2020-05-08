Главная Новости Общество Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
08.05.2020  13:14   

Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом

В бразильском Гремио после тестирования всей команды выявили только один случай заражения.


Диего Соуза //isport.ua/football

Экс-полузащитник Металлиста Диего Соуза, ныне выступающий за бразильский Гремио заразился коронавирусом.

Пресс-служба Гремио отчиталась о тестировании на коронавирус, которое прошли все игроки и работники клуба.

В сообщении сказано, что 3 теста оказались положительными – два сотрудника команды и один футболист, которым стал Диего Соуза.

Сообщается, что футболист будет изолирован от команды в течение двух недель под наблюдением медицинского отдела клуба.

Источник:   isport
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, металлист, футбол, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.05 Медицина Стало известно, откуда 11-й умерший с подтвержденным коронавируса в Харьковской области 08.05 Медицина Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на 8 мая 08.05 Власть Пограничники открыли еще два пункта пропуска
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 