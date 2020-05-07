07.05.2020 15:51

Батьківська рада передала лікарням захисні маски (ФОТО)

Представники Харківської міської батьківської ради сьогодні, 7 травня, передали майже 3 тис. захисних масок до міських лікарень.



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У рамках благодійної акції маски отримали Міські клінічні дитячі лікарні №18 та 24, а також педіатричні відділення Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 та Міської багатопрофільної лікарні №18.



Батьки самі виготовили маски багаторазового використання з екологічно чистого матеріалу, ситцю й бавовни для маленьких пацієнтів, які знаходяться у лікарнях, та їхнів батьків.



Раніше, 10 квітня, члени Харківської міської батьківської ради передали понад 1 тис. захисних масок до Міської клінічної дитячої лікарні №16.