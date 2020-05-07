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07.05.2020  15:51   

Батьківська рада передала лікарням захисні маски (ФОТО)

Представники Харківської міської батьківської ради сьогодні, 7 травня, передали майже 3 тис. захисних масок до міських лікарень.


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У рамках благодійної акції маски отримали Міські клінічні дитячі лікарні №18 та 24, а також педіатричні відділення Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 та Міської багатопрофільної лікарні №18.

Батьки самі виготовили маски багаторазового використання з екологічно чистого матеріалу, ситцю й бавовни для маленьких пацієнтів, які знаходяться у лікарнях, та їхнів батьків.  

Раніше, 10 квітня, члени Харківської міської батьківської ради передали понад 1 тис. захисних масок до Міської клінічної дитячої лікарні №16. 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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