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07.05.2020  13:14   

Амфітеатр, нові ігрова та спортивна зони - Молодіжний парк готують до відкриття

Молодіжний парк після реконструкції планують відкрити на початку літа.


://city.kharkov.ua

Незабаром харків'яни побачать новий, сучасний парк відпочинку. Зараз в ньому йдуть будівельні роботи. Як повідомив заступник директора Департаменту комунального господарства Євген Пасенов, у парку побудують великий дитячий ігровий комплекс, який підійде дітям різного віку. Його розділять на три зони: для дітей 1-3-х років, 3-6 років і старше 7 років. Також буде створено ще один спортивний блок з силовими тренажерами. Крім того, в парку з'явиться амфітеатр.

«Він розташовуватиметься біля центрального входу в спорткомплекс «Політех» для проведення усіляких заходів, івентів - міських, районних, для школярів і студентів», - розповів Євген Пасенов.

Також у Молодіжному парку встановлять нові лавки, систему освітлення, зроблять великий майданчик для вигулу і тренувань собак й відкриють нові туалетні кімнати.

Євген Пасенов зазначив, що після реконструкції парк стане новою привабливою зоною відпочинку - і активного, і спокійного. При цьому історію цього місця зберегли.

«Все, що знаходилося на території парку, - могили відомих харків'ян, дерева, кущі, червонокнижні тюльпани - все залишилося на тих же місцях. Це все упорядковано. До могил, зокрема, виклали підходи з каменю. Червонокнижні тюльпани внесені до генерального плану, щоб їх зберегти», - розповів заступник директора департаменту.

Нагадаємо, що торік у Молодіжному парку відкрили Урбан-парк.

Источник:   ХГС
 Тэги:  парк, цветы, харьков, обновление, зона, отдых
 
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