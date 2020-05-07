Почесний харків’янин Володимир Пономаренко відзначає день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 7 травня, привітав із днем народження Володимира Пономаренка - Почесного громадянина міста Харкова, вченого-економіста, ректора Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.
«Завдяки професіоналізму і багаторічній наполегливій праці Ви зробили вагомий внесок у розвиток університету.
Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров'я, родинного затишку та нових перемог на ниві вищої освіти. Нехай Ваш професійний досвід, організаторські здібності та лідерські якості і надалі сприятимуть розвитку університету!» - говориться у привітанні.
Если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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