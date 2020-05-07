07.05.2020 09:43

Почесний харків’янин Володимир Пономаренко відзначає день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 7 травня, привітав із днем ​​народження Володимира Пономаренка - Почесного громадянина міста Харкова, вченого-економіста, ректора Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.



// city.kharkov.ua

«Завдяки професіоналізму і багаторічній наполегливій праці Ви зробили вагомий внесок у розвиток університету.



Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров'я, родинного затишку та нових перемог на ниві вищої освіти. Нехай Ваш професійний досвід, організаторські здібності та лідерські якості і надалі сприятимуть розвитку університету!» - говориться у привітанні.