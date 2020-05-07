Главная Новости Общество Почесний харків’янин Володимир Пономаренко відзначає день народження
07.05.2020  09:43   

Почесний харків’янин Володимир Пономаренко відзначає день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 7 травня, привітав із днем ​​народження Володимира Пономаренка - Почесного громадянина міста Харкова, вченого-економіста, ректора Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.


// city.kharkov.ua

«Завдяки професіоналізму і багаторічній наполегливій праці Ви зробили вагомий внесок у розвиток університету. 

Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров'я, родинного затишку та нових перемог на ниві вищої освіти. Нехай Ваш професійний досвід, організаторські здібності та лідерські якості і надалі сприятимуть розвитку університету!» - говориться у привітанні.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, день рождения, поздравление, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.05 Власть Геннадій Кернес: Давайте зробимо хвилину мовчання в пам’ять про тих, хто зробив все, щоб ми жили (ВІДЕО) 06.05 Власть Геннадий Кернес: Благодарю харьковчан за терпение, веру, надежду и стойкость 05.05 Власть У Харкові завершується четвертий сезон Школи грантрайтінга
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 