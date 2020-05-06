Главная Новости Общество Геннадій Кернес: Під час пандемії харків'яни отримали 220 тисяч продуктових наборів і півтора мільйона масок
06.05.2020  19:19   

Геннадій Кернес: Під час пандемії харків'яни отримали 220 тисяч продуктових наборів і півтора мільйона масок

Понад 220 тис. продуктових наборів і 37 тис. аптечок з комплектом ліків першої необхідності отримали харків'яни під час карантину.


//city.kharkov.ua
Про це у своєму «Telegram-каналі» повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес. Він зазначив, що з початку карантину в місті почали надавати соціальну допомогу тим, хто опинився в ізоляції без найнеобхіднішого. Аптечки і продуктові набори вдалося зібрати і роздати ветеранам, дітям війни, пенсіонерам, людям з обмеженими можливостями, багатодітним сім'ям та іншим нужденним разом із бізнесменом Олександром Ярославським за участю багатьох компаній, серед яких - «ROZETKA», фабрика «Здоров'я», «АТБ», «Посад» та ін.
 
Крім того, в період гострого дефіциту за кошти міського бюджету було закуплено 2 млн захисних масок, з яких 1 млн 500 тис. безкоштовно роздали харків'янам через школи та дитячі садки, 300 тис. віддали медикам, ще 200 тис. - соціальним працівникам.
 
Харківський міський голова подякував меценатам і волонтерам, які допомогли харків'янам, що опинилися у складній життєвій ситуації під час пандемії коронавіруса.
 
«Всі ці заходи, прийняті вчасно, зняли напругу, викликану початком карантину. Я щиро дякую всім меценатам і волонтерам, хто приєднався до справи допомоги нашим городянам-землякам. Також дякую самим харків'янам за терпіння, віру, надію і стійкість. Вважаю, ми пройшли перевірку на міцність і показали командний результат. Поступовий вихід з карантину, який починається 12 травня, вимагатиме такого ж об'єднання і взаємної підтримки. Харків - разом, будемо жити!» - зазначив Геннадій Кернес.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, помощь, харьков, коронавирус, пандемия, эпидемия
 
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