06.05.2020 15:59

«Интер» выпустил пятый том книги-фотоальбома – «Люди Победы. Ни шагу назад!»

Из печати вышел юбилейный, пятый том книги-фотоальбома серии «Люди Победы» – «Люди Победы. Ни шагу назад!». Презентация издания состоится 9 мая в эфире телеканала «Интер» в праздничном телемарафоне «Наша Победа», посвященном 75-летию Победы.



// inter.ua

Пять лет команда телеканала создает этот уникальный проект, собирает личные воспоминания и истории ветеранов Великой Отечественной войны. Какой увидели ту страшную войну совсем юные мальчишки и девчонки, которые кровью и потом, теряя друзей и близких, на передовой и в тылу сражались за Победу? Что помогло им пройти войну и не сломаться? И что сегодня их поддерживает?

«Я хочу поблагодарить ветеранов, которые стали героями нашей книги, за то, что они смогли уделить нам время, сохранили вместе с нами свои уникальные истории, – говорит главный редактор телеканала «Интер» и автор идеи проекта «Люди Победы» Антон Никитин. – Хочу также поблагодарить творческую группу проекта – всех журналистов и фотографов – за то, что они сделали качественную, высокохудожественную работу. Это очень трудоемкий проект. Фотографии, которые вы увидите в книге, очень отличаются от снимков, сделанных на мобильные телефоны. В этих фотографиях – жизнь героев. Черно-белая фотография очень глубоко передает и переживания человека, и атмосферу, в которой он живет. В книге есть фотографии с множеством интересных деталей, которые хочется рассматривать. Замечая деталь за деталью, ты понимаешь, какой была жизнь этого человека. Самое важное для нас – что мы получаем слова благодарности от ветеранов. И от тех, кто стал героями наших первых книг, и от тех, кого мы снимали сейчас. Они говорят: «Спасибо за то, что к нам проявили внимание. Спасибо за то, что мы опять почувствовали себя нужными. Что наши слова останутся для следующих поколений. И что есть люди, которым искренне интересна судьба ветеранов».

Традиционно в каждом томе издания – сто историй. Но в пятой книге – 101 герой. Судьбы этих людей удалось запечатлеть на страницах нового издания. Это люди, которые сражались на передовой, работали в разведке, были узниками концлагерей, создавали сопротивление врагу в тылу и своими изобретениями и работой в тылу помогали приближать Победу. К сожалению, ветераны Великой Отечественной войны очень быстро уходят… Восемь героев книги «Люди Победы. Ни шагу назад!» на момент ее печати уже ушли из жизни. Но их успели услышать и сохранить их истории. И они продолжат смотреть на нас со страниц книги. И делиться главным, что вынесли из жестоких уроков войны и непростых лет мирной жизни после.

Один из героев книги – 100-летний Михаил Афанасьевич Пилипенко – о своем долголетии рассказывал журналистам с улыбкой: «Когда услышал о Победе, такое чувство было, не передать – так тепло и светло стало на душе! Я отошел в сторону и помолился. Поблагодарил Бога, что дожил до этого дня, и попросил: «Господи, дай мне еще лет 50 прожить!» Наверное, очень усердно молился, если до ста дожил».

У каждого героя фотоальбома «Люди Победы. Ни шагу назад!» была своя боль, которая давала силы сражаться. Своя причина дойти до конца и выжить. Большинство из них ушли на войну подростками. Им было 14, 15, 16 лет… Вместо того, чтобы учиться в школе, ходить в кино, бегать на свидания, они учились стрелять, накладывать бинты, ходили в разведку, подставлялись под вражеские пули.

Степан Иванович Шабатин попал на фронт после училища – в 17 лет. Был артиллеристом. Он и сегодня помнит свой первый бой: «Было, конечно, жутковато. Но только вначале. Потом собираешь себя в кулак – и за работу: зарядили, прицелились, залп… И так по кругу. Автоматически все делаешь. Каждую секунду можешь погибнуть, а думаешь только об одном: еще бы разок «посылку» фрицам отправить, еще один танк снять. Мы все пацаны были, без опыта особого. Но никто не струсил».

Антонина Ивановна Маяровская (Лисенева) ушла на фронт в 16, была медсестрой. Говорит, что солдаты, которых не смогла спасти, снятся до сих пор. «Я всю войну лезла под пули, – вспоминает она. – Был такой случай. Немцы сбили наш самолет. Пилот приземлился прямо на поле боя. Всех, кто пытался к нему добраться, немцы убили. Прошу командира: «Разрешите мне». Запретил. Но я не послушалась и все равно поползла. Враги начали по мне стрелять, но наши ребята, прикрывая меня, открыли просто шквальный огонь. Я доползла до раненого летчика и невредимым дотянула его до наших окопов. Оказалось, спасла не просто летчика, а Героя Советского Союза. Силу и смелость мне придавала семья. Мама дома с двумя детьми, папа на фронте… Я все время думала о них, да и не только о своих. Все говорила: надо так работать, чтобы была Победа, и Победа будет».

Их война наполнена не только выстрелами, боями, потерями и победами. Но и голосами друзей, письмами из дома, фотографиями родителей, надеждами на то, что война закончится, и тогда уж – заживут! И нам, сегодняшним, стоит поучиться тому, как они жили в мирное время. Они строили заводы и учили детей, совершали научные открытия и лечили, некоторые герои книги работают до сих пор.

В их числе – Борис Евгеньевич Патон, уже более полувека бессменный президент Национальной академии наук Украины. Он работал в тылу вместе с отцом Евгением Оскаровичем Патоном, чей вклад в Победу сложно переоценить. В эвакуации он усовершенствовал танк Т-34. Его изобретения позволили в несколько раз увеличить количество изготовленных танков. Именно тогда молодой инженер-электрик Борис Патон помог создать уникальные автоматические установки, позволяющие сваривать под флюсом танковую броню. Это оборудование было простым в управлении, обеспечивало высокую скорость работы, а сварной шов получался надежнее. «Для испытания новой технологии решили сделать особый танк, – вспоминает Борис Патон. – Одна половина его брони была сварена вручную, другая – «швом Патона». На полигоне машину обстреляли прямой наводкой. Выдержала только та часть, которая была сварена нашими автоматами». Именно эти новые танки принимали участие в Курской битве. Общая длина «патоновского шва» в годы войны составила около шести тысяч километров.

101-летний Борис Евгеньевич Патон говорит: «Для меня эта война навсегда останется Великой Отечественной. Я обязан сохранять это название и завоеванную Победу. Это действительно Великая Отечественная война, со всеми трудностями, ошибками, недостатками, но это отрицать – не нужно и неправильно. Я стою на этой позиции и буду стоять, пока ноги держат». Эта война навеки останется Великой Отечественной. И Победа в ней всегда будет Великой.

В книге «Люди Победы. Ни шагу назад!» собраны уникальные истории рядовых и офицеров, артиллеристов, танкистов, пехотинцев, ученых... Вглядитесь в эти лица. Услышьте их напутствие. Сохраните историю такой, какой ее видели наши современники. Пока мы помним – они будут жить. И здесь уже нельзя сделать ни шагу назад.

«Пятый том называется «Люди Победы. Ни шагу назад!». Для нас это не образная фраза. Это буквально наша позиция, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Есть черта, возле которой нужно остановиться. Наш рубеж, который мы защищаем, – это память о Великой Отечественной войне. Так мы считаем, так мы видим, так мы чувствуем. И мы будем издавать книги «Люди Победы», пока будет такая возможность. Пока есть герои, с которыми можем говорить. И пока есть такая возможность, мы приложим все усилия, чтобы это все сохранять».

Презентация книги «Люди Победы. Ни шагу назад!» состоится 9 мая в праздничном марафоне «Наша Победа» на телеканале «Интер».

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