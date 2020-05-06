06.05.2020 14:12

Майские праздники в условиях карантина: как порадовать близких людей поздравлениями?

В условиях ограничений на личное общения из-за карантина появился способ эффектно поздравлять родных и близких - особенно тех, кто в возрасте или на вынужденной изоляции.



://buketland.com.ua/kharkiv

Весь мир продолжает борьбу с коронавирусом. К сожалению, говорить об окончательной победе пока рано. Как сообщили аналитики из Национальной академии наук Украины, пик заболеваемости придется на начало мая. Данные, полученные от Минздрава, тоже свидетельствуют о том, что кризисный момент еще не пройден. А потому Кабинет Министр принял решение о продлении карантина до 22 мая. С таким сообщением в среду выступил премьер Денис Шмыгаль.

Ограничения, вступившие в силу с 6 апреля, пока не сняты. По-прежнему нельзя гулять в парках, скверах, на детских и спортивных площадках. Не стоит пренебрегать индивидуальными средствами защиты. Желательно избегать контактов с друзьями и родственниками, особенно с пожилыми людьми.

Однако, на начало мая приходится сразу несколько праздничных дат. Как же поздравить близких людей в условиях карантина?

Способы сделать подарок, не выходя из дома

Не расстраивайтесь, если Вы не можете поздравить родного человека при личной встрече. Обратитесь к возможностям интернета. Вот как можно поступить:

Купите подарок в интернет-магазине. Многие торговые площадки сейчас перешли в режим онлайн, и по-прежнему работают. Закажите вкусной еды на адрес родственника. Подарите букет цветов. Выйдите на связь через WatsApp, Skype или иные сервисы, имеющие функцию видеосвязи. Поздравьте близких людей через интернет.

Если Вы не знаете, что подарить, то остановите свой выбор на флористической композиции. Воспользуйтесь такой услугой, как "доставка цветов Харьков" — букет привезет курьер . Не переживайте насчет потенциальной возможности заражения — серьезные организации ответственно подходят к вопросу соблюдения правил карантина.

Букет — это универсальный подарок, который порадует каждого. Особенно приятно человеку будет получить свежие цветы сейчас, во время нахождения на самоизоляции. Когда на улице все цветет, вынужденное нахождение дома вгоняет в тоску. Цветочная композиция, как частичка весенней природы, подарит приятные эмоции и развеет грусть. Если отправить розы или тюльпаны вместе с основным подарком — то радость от получения презента увеличится в разы.

Если Вы стеснены в средствах, или не определились, что купить — возьмите в дополнение к букету какую-нибудь милую безделушку. Любая женщина придет в восторг от милой вещицы. Это может быть игрушка, статуэтка, сахарница или заварочный чайник необычной формы.

А любимое блюдо, доставленное свежим, точно придется всем по вкусу. Заказать можно не только пиццу, роллы или фаст-фуд. Многие рестораны продолжают свою работу, поэтому выбор остается широким даже во время карантина. Если затрудняетесь с выбором — отправьте адресату сладостей в нарядной упаковке.

И не забудьте сделать звонок или пообщаться с близкими через видеосвязь. Человеку будет приятно услышать и увидеть Вас, пусть даже дистанционно. Обычное текстовое сообщение не дает такого ощущения эмоциональной близости.