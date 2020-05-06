Майские праздники в условиях карантина: как порадовать близких людей поздравлениями?

В условиях ограничений на личное общения из-за карантина появился способ эффектно поздравлять родных и близких - особенно тех, кто в возрасте или на вынужденной изоляции.
Весь мир продолжает борьбу с коронавирусом. К сожалению, говорить об окончательной победе пока рано. Как сообщили аналитики из Национальной академии наук Украины, пик заболеваемости придется на начало мая. Данные, полученные от Минздрава, тоже свидетельствуют о том, что кризисный момент еще не пройден. А потому Кабинет Министр принял решение о продлении карантина до 22 мая. С таким сообщением в среду выступил премьер Денис Шмыгаль.
Ограничения, вступившие в силу с 6 апреля, пока не сняты. По-прежнему нельзя гулять в парках, скверах, на детских и спортивных площадках. Не стоит пренебрегать индивидуальными средствами защиты. Желательно избегать контактов с друзьями и родственниками, особенно с пожилыми людьми.
Однако, на начало мая приходится сразу несколько праздничных дат. Как же поздравить близких людей в условиях карантина?
Не расстраивайтесь, если Вы не можете поздравить родного человека при личной встрече. Обратитесь к возможностям интернета. Вот как можно поступить:
Если Вы не знаете, что подарить, то остановите свой выбор на флористической композиции. Воспользуйтесь такой услугой, как "доставка цветов Харьков" — букет привезет курьер . Не переживайте насчет потенциальной возможности заражения — серьезные организации ответственно подходят к вопросу соблюдения правил карантина.
Букет — это универсальный подарок, который порадует каждого. Особенно приятно человеку будет получить свежие цветы сейчас, во время нахождения на самоизоляции. Когда на улице все цветет, вынужденное нахождение дома вгоняет в тоску. Цветочная композиция, как частичка весенней природы, подарит приятные эмоции и развеет грусть. Если отправить розы или тюльпаны вместе с основным подарком — то радость от получения презента увеличится в разы.
Если Вы стеснены в средствах, или не определились, что купить — возьмите в дополнение к букету какую-нибудь милую безделушку. Любая женщина придет в восторг от милой вещицы. Это может быть игрушка, статуэтка, сахарница или заварочный чайник необычной формы.
А любимое блюдо, доставленное свежим, точно придется всем по вкусу. Заказать можно не только пиццу, роллы или фаст-фуд. Многие рестораны продолжают свою работу, поэтому выбор остается широким даже во время карантина. Если затрудняетесь с выбором — отправьте адресату сладостей в нарядной упаковке.
И не забудьте сделать звонок или пообщаться с близкими через видеосвязь. Человеку будет приятно услышать и увидеть Вас, пусть даже дистанционно. Обычное текстовое сообщение не дает такого ощущения эмоциональной близости.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
влажность:
давление:
ветер: