05.05.2020 18:25

У Харкові реалізують програми щодо працевлаштування молоді

Харківський міський центр підтримки молодіжних ініціатив «HUB 6/9» приєднався до загальнонаціональної ініціативи «Український пакт заради молоді-2020».



//city.kharkov.ua

«Український пакт заради молоді-2020» - це частина загальноєвропейської ініціативи, що об’єднує бізнес, владу, освітні установи та молодіжні організації у вирішенні проблем щодо працевлаштування молоді та збільшення її конкурентоспроможності. Мета пакту - створити 10 тис. нових робочих місць для молоді та не менше ніж 300 партнерств між бізнесом та освітнім сектором.

На базі «HUB 6/9» буде створений Харківський регіональний центр загальнонаціональної ініціативи «Український пакт заради молоді-2020». Це сталося завдяки угоді, яку 6 квітня підписали ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова» та центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності». Тепер команда хабу зможе організовувати заходи задля розвитку молоді та створення зв'язків між комерційним і громадським секторами. Перший набір на дві програми - «Skills Lab: власна справа» та «Skills Lab: успішна кар’єра» - заплановано провести цієї осені.

Як розповіла голова правління ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова» Ірина Фоменко, ці програми націлені на розвиток навичок, що були визначені на Всесвітньому фінансовому форумі у Давосі у 2018 році, та формування індивідуальних планів кар’єрного зростання та розвитку бізнесу.

Довідка. Міський центр підтримки молодіжних ініціатив «HUB 6/9» - проєкт Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, який реалізований за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у 2019 році. За результатами конкурсного відбору координатором хабу стала Громадська організація «Фонд «Професійний розвиток Харкова». Робота центру спрямована на розвиток співпраці між громадськими об'єднаннями, підтримку молодіжних ініціатив, просування молодіжного лідерства і підприємництва, волонтерства, популяризацію здорового способу життя. Хаб розташований у будівлі «Держпром» (пл. Свободи, 5, 6 під., 9 пов.).

Харківський міський центр підтримки молодіжних ініціатив «HUB 6/9» приєднався дозагальнонаціональної ініціативи «Український пакт заради молоді-2020».Це сталось завдяки угоді, яку підписала ГО "Фонд “Професійний розвиток Харкова" зЦентром "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" 6 квітня 2020 року. Угодадала можливість створити на базі Хабу 6/9 регіональний центр загальнонаціональноїініціативи "Український пакт заради молоді-2020"Тепер команда Хабу може організовувати заходи, що мають на меті розвиток молоді тастворення зв'язків між комерційним і громадським секторами. Восени 2020 року вжезапланований перший набір на дві програми «Skills Lab: власна справа» та «Skills Lab:успішна кар’єра»."Ці програми націлені на розвиток soft skills, що були визначені на Всесвітньомуфінансовому форумі у Давосі у 2018 році та формування індивідуальних планівкар’єрного зростання та розвитку бізнесу” - пояснила Ірина Фоменко, голова правлінняГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова».Український пакт заради молоді – це частина загальноєвропейської ініціативи, щооб’єднує бізнес, владу, освітні установи, молодіжні організації у вирішенні проблем щодопрацевлаштування молоді та збільшення її конкурентоспроможності. Мета пакту створити10 000 нових робочих місць для молоді та не менше ніж 300 партнерств між бізнесом таосвітнім сектором.https://careerhub.in.ua/pact-for-youth-2020/Міський центр підтримки молодіжних ініціатив «HUB 6/9» проєкт Департаменту усправах сім’ї, молоді та спорту Харківської ради реалізований за підтримки Німецькоготовариства міжнародного співробітництва (GIZ) у 2019 році, та за результатамиконкурсного відбору координатором хабу є ГО "Фонд “Професійний розвиток Харкова".Робота центру спрямована, в першу чергу, на розвиток співпраці між громадськимиоб'єднаннями, підтримку молодіжних ініціатив, просування молодіжного лідерства іпідприємництва, волонтерства, популяризацію здорового способу життя. Хаброзташований у будівлі “Держпром” (м-н. Свободи, 5, 6 під’їзд, 9 поверх).

Теги: молодь, працевлаштування, пакт