05.05.2020 17:58

Карантин: у центрах надання адмінпослуг розповіли, як приймають відвідувачів

У зв'язку з введенням карантину центри надання адміністративних послуг в місті Харкові змінили підходи до роботи з відвідувачами.



//city.kharkov.ua

Як повідомили сьогодні, 5 травня, у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, зараз адмінпослуги надаються суб'єктами господарювання дистанційно (поштою, через електронні сервіси). Також прийом відвідувачів здійснюється за попереднім онлайн-записом на сайті ЦНАП або через кол-центр.

Крім того, був змінений графік прийому відвідувачів у Центрі надання адміністративних послуг (Гімназійна набережна, 26) і в Регіональному центрі послуг (пр. Тракторобудівників, 144), а саме: у вівторок та четвер прийом відвідувачів здійснюється до 18:00 замість 20:00 і скасований прийом у суботу.

У всіх приміщеннях ЦНАП введені суворі протиепідемічні заходи.

Як повідомили в департаменті, за час роботи в умовах карантину кількість консультацій, наданих кол-центром, зросла на 50% і вдвічі більше споживачів скористалися електронними сервісами ЦНАП. Крім цього, значно збільшилася кількість звернень на отримання адмінпослуг дистанційно, в тому числі поштою.

Також на веб-сайті ЦНАП у розділі «Реєстр послуг» представлений перелік адміністративних послуг, які можна отримати в електронному вигляді. Послуги з цього переліку можна отримати за допомогою використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП), за допомогою операторів електронної ідентифікації BankID, MobileID та інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA.

Для отримання КЕП в умовах карантину необхідно звернутися до акредитованого центру сертифікації ключів особисто (м. Харків, пр. Гагаріна 10/1).

Довідка. Перелік послуг, що надаються у ЦНАП та центрах надання соціальних послуг «Прозорий офіс» у період дії карантину:

1. Оформлення та видача паспорта громадянина України.

2. Оформлення та видача паспорта громадянина України у випадку обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.

3. Вклеювання до паспорта громадянина України фотографії при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

4. Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

5. Узгодження маршрутів руху транспортних засобів під час перевезення небезпечних вантажів.

6. Реєстрація місця проживання.

7. Зняття з реєстрації місця проживання.

8. Видача довідки про реєстрацію місця проживання.

9. Видача дозволу на порушення об'єктів благоустрою.

10. Надання комплексної послуги «єМалятко».

11. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

12. Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива, скрапленого газу.

13. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

14. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня».

15. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

16. Надання державної допомоги:

- у зв'язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

- при народженні дитини;

- при усиновленні дитини;

- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

- на дітей одиноким матерям.