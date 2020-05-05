05.05.2020 08:43

В Печенежское водохранилище выпустили 300 тысяч рыбин

Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области сообщило об окончании вселения водных биоресурсов в одно из крупнейших водохранилищ Харьковской области - Печенежское водохранилище.



//khr.darg.gov.ua

Всего в водохранилище выпущено 300 тысяч штук (или 30 тонн) двухлеток водных биоресурсов, из них: 22 тонны толстолобика, 50 тонн и три тонны белого амура средним весом ​​100 грамм.



Вселение осуществлялось за счет средств предприятия ООО «КСП Экобезопасность» в соответствии с требованиями Режима рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта. Контроль за проведением работ по вселение водных биоресурсов осуществляли работники Харьковского рыбоохранного патруля, государственной экологической инспекции в Харьковской области и органа местного самоуправления и общественность.



«Вселение водных биоресурсов в Печенежское водохранилище происходило в два этапа, по первому этапу рыба была привезена из ЗАО «Донрыбкомбинат», во время второго этапа зарыбления завезено из ЗАО «Печенежское рыбоводное хозяйство». С точки зрения обновления популяции водных биоресурсов зарыбление водохранилища из различных водных объектов дает хороший прирост и обновляет популяцию водных биоресурсов», - сообщил начальник отдела ихтиологии и регулирования рыболовства Харьковского рыбоохранного патруля.