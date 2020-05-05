В Печенежское водохранилище выпустили 300 тысяч рыбин

Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области сообщило об окончании вселения водных биоресурсов в одно из крупнейших водохранилищ Харьковской области - Печенежское водохранилище.
Всего в водохранилище выпущено 300 тысяч штук (или 30 тонн) двухлеток водных биоресурсов, из них: 22 тонны толстолобика, 50 тонн и три тонны белого амура средним весом 100 грамм.
Вселение осуществлялось за счет средств предприятия ООО «КСП Экобезопасность» в соответствии с требованиями Режима рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта. Контроль за проведением работ по вселение водных биоресурсов осуществляли работники Харьковского рыбоохранного патруля, государственной экологической инспекции в Харьковской области и органа местного самоуправления и общественность.
«Вселение водных биоресурсов в Печенежское водохранилище происходило в два этапа, по первому этапу рыба была привезена из ЗАО «Донрыбкомбинат», во время второго этапа зарыбления завезено из ЗАО «Печенежское рыбоводное хозяйство». С точки зрения обновления популяции водных биоресурсов зарыбление водохранилища из различных водных объектов дает хороший прирост и обновляет популяцию водных биоресурсов», - сообщил начальник отдела ихтиологии и регулирования рыболовства Харьковского рыбоохранного патруля.
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