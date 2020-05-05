Харьков ждет дождливая неделя: объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие дни будут дождливыми, местами ожидаются град и сильный ветер. В связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение.
По данным Харьковского регионального гидрометцентра 5 и 6 мая в Харькове пройдет дождь. Ожидаются грозы, местами град и шквалы 15 - 20 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 20-22 градусов тепла. Ближе к выходным ожидается небольшое похолодание.
7 мая. Облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7 - 12 м / с. Температура ночью 7 - 12 ° тепла, днем 13 - 18 °.
8 мая. Облачная погода. Небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный, 5 - 10 м / с. Температура ночью 6 - 11 ° тепла, днем 12 - 17 °.
При этом в период с 5 по 11 мая в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность, сообщают в Харьковском гидрометцентре.
За текущие сутки можно переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях. Главное – следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы
Первый день недели будет облачным. Синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.
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