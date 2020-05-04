04.05.2020 18:39

Геннадий Кернес: День Победы наш главный праздник, без политики и шелухи (ФОТО)

Мэр Харькова поздравил ветеранов в канун великого праздника.



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Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей станице в соцсети Фейсбук.

"В Харькове сегодня - 614 ветеранов Второй мировой войны. Из-за карантина не будет нашей традиционной встречи, не будет полевой каши, на Мемориал будет можно только в частном порядке.

И это мое личное решение – увидеться накануне Дня Победы. Не хочу думать, каким будет когда-нибудь 9 мая без них… И нет ни одной причины, чтоб не надеть им сейчас ордена.

Мира Марковна Добровольская, 104 года. С первых дней войны на фронте, медсестра. Прошла Кавказ, в 1943 году освобождала Харьков и осталась поднимать его из руин. 60 лет в белом халате, а сегодня – в нарядной кофте, а там – боевых наград столько, что стоять тяжело. Но она стоит и улыбается.

Николай Кузьмич Казаков, тоже выправка, полковник-танкист. Рванул на фронт в 1944, как только стукнуло 18, догнал войну в Будапеште. Медаль «За отвагу», орден «Красной звезды». Отколесил военным с семьей по всему Союзу, от Белорусии до Курил. На Саржин Яр по воду спускается бодро)

У Александры Павловны Дубровиной посидели в саду. У нее две дочери, внучка, правнуки. В 20 лет, телефонисткой после курсов, дождалась освободителей в Харькове и ушла с ними на запад. 1-й Украинский фронт, взятие Берлина.

Мы прожили 75 лет рядом с ними, они, наши бабушки и дедушки, однажды встали и пошли на смерть ради жизни, чтоб мы могли появиться на свет. И каждый День Победы – их день и наш главный праздник, без политики и шелухи.

Харьков скорбит о жертвах, помнит героев и гордится победителями. С наступающим Днем великой Победы, дорогие земляки!"