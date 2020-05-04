04.05.2020 18:49

Місто презентувало результати роботи в сфері автоматизації реєстрації місця проживання

Результати роботи з переведення послуг в сфері реєстрації жителів Харкова в режим онлайн презентували в рамках вебінару «Автоматизація реєстрації місця проживання: досвід 4 міст».



//city.kharkov.ua

Як повідомила директор Департаменту цифрової трансформації Галина Литвинець, щодня в Харкові понад 400 осіб змінює своє місце проживання, а цей процес займає багато часу і ресурсів.

«Ми почали працювати з програмним забезпеченням «Реєстр територіальної громади Харкова» на базі ERP-системи «Microsoft Dynamics AX». Як наслідок, послуга з реєстрації місця проживання у співробітників «back office» тепер займає 3 хвилини, зняття - 1 хвилину. Автоматично формуються всі необхідні довідки та звіти», - зазначила Галина Литвинець.

Крім того, за її словами, в місті була впроваджена і переведена в онлайн-режим послуга «Актуалізація даних в Реєстрі територіальної громади Харкова», а також створена комплексна система захисту інформації. В результаті проведеної роботи до Реєстру було внесено 1 243 000 унікальних записів про реєстрацію місця проживання. Сьогодні послуги заявникам надаються за 20 хв, а також значно скоротився час на реєстрацію студентів через уповноважених представників. Крім того, тепер городяни можуть дистанційно отримати довідку з Реєстру територіальної громади.

У департаменті також зазначили, що на сьогоднішній день в місті опрацьовано понад 480 заяв за послугою «е-Малятко».