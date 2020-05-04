8 мая состоится праздничный концерт «Память в наших сердцах»

Онлайн-концерт ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов начнется в 18:00.
Онлайн-концерт будет доступен здесь.
Сегодня эмоции часто будут преобладать над логикой. Вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
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