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04.05.2020  08:37   

8 мая состоится праздничный концерт «Память в наших сердцах»

Онлайн-концерт ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов начнется в 18:00.


// YouTube
Участие в мероприятии примут ведущие эстрадные исполнители Слобожанщины, среди которых: Виктория Венникова, Алексей Гавинский, Евгения Костенко и другие.

Онлайн-концерт будет доступен здесь.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  концерт, онлайн, харьков, 9 мая
 
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