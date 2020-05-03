Міськрада і «Oriflame» передадуть харківським пенсіонерам засоби гігієни

До ініціативи також приєднався фонд «Ліга освіченої молоді».

За словами організаторів проєкту, світові експерти, лікарі та епідеміологи заявляють, що підтримувати чистоту рук - це найважливіший і простий спосіб захистити себе під час епідемії коронавірусу. Однак у людей пенсійного віку, яким через карантин необхідно залишатися вдома, не завжди є можливість і кошти для покупки навіть найпростіших засобів особистої гігієни.



«У цій ситуації дуже важливо об'єднуватися і допомагати не тільки собі, а й тим, хто найбільше потребує турботи. Завдяки цьому проєкту тисячі пенсіонерів зможуть залишитися вдома і не наражати себе на небезпеку, виходячи на вулицю», - підкреслюють організатори проєкту.



Надалі до ініціативи підключаться волонтери та соціальні служби, щоб якомога оперативніше організувати доставку необхідних гігієнічних засобів літнім людям.