Міськрада і «Oriflame» передадуть харківським пенсіонерам засоби гігієни

Харківська міська рада та компанія «Oriflame» в рамках благодійного проєкту планують безкоштовно передати людям похилого віку 5 тис. одиниць гігієнічних засобів.
За словами організаторів проєкту, світові експерти, лікарі та епідеміологи заявляють, що підтримувати чистоту рук - це найважливіший і простий спосіб захистити себе під час епідемії коронавірусу. Однак у людей пенсійного віку, яким через карантин необхідно залишатися вдома, не завжди є можливість і кошти для покупки навіть найпростіших засобів особистої гігієни.
«У цій ситуації дуже важливо об'єднуватися і допомагати не тільки собі, а й тим, хто найбільше потребує турботи. Завдяки цьому проєкту тисячі пенсіонерів зможуть залишитися вдома і не наражати себе на небезпеку, виходячи на вулицю», - підкреслюють організатори проєкту.
Надалі до ініціативи підключаться волонтери та соціальні служби, щоб якомога оперативніше організувати доставку необхідних гігієнічних засобів літнім людям.
Сегодня эмоции часто будут преобладать над логикой. Вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
влажность:
давление:
ветер: