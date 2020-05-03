Главная Новости Общество Міськрада і «Oriflame» передадуть харківським пенсіонерам засоби гігієни
03.05.2020  11:59   

Міськрада і «Oriflame» передадуть харківським пенсіонерам засоби гігієни

Харківська міська рада та компанія «Oriflame» в рамках благодійного проєкту планують безкоштовно передати людям похилого віку 5 тис. одиниць гігієнічних засобів.


// city.kharkov.ua
До ініціативи також приєднався фонд «Ліга освіченої молоді».

За словами організаторів проєкту, світові експерти, лікарі та епідеміологи заявляють, що підтримувати чистоту рук - це найважливіший і простий спосіб захистити себе під час епідемії коронавірусу. Однак у людей пенсійного віку, яким через карантин необхідно залишатися вдома, не завжди є можливість і кошти для покупки навіть найпростіших засобів особистої гігієни.

«У цій ситуації дуже важливо об'єднуватися і допомагати не тільки собі, а й тим, хто найбільше потребує турботи. Завдяки цьому проєкту тисячі пенсіонерів зможуть залишитися вдома і не наражати себе на небезпеку, виходячи на вулицю», - підкреслюють організатори проєкту.

Надалі до ініціативи підключаться волонтери та соціальні служби, щоб якомога оперативніше організувати доставку необхідних гігієнічних засобів літнім людям.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  благотровритльность, горовет, харьков, канантин, средства гигиены
 
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