Закрытые границы: где украинцам отдыхать летом?

Пандемия и закрытые границы поставили под угрозу летний отдых украинцев. И пока Минздрав не знает, открывать ли курорты внутри Украины, некоторые страны Европы уже ждут туристов.
Большинство стран не будут пускать туристов из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Поэтому путешественникам, вероятно, придется летом отдавать предпочтение украинским курортам.
Откроют ли в ближайшее время курорты в Херсоне, Одессе и Карпатах, в Министерстве здравоохранения пока не знают.
Виктор Ляшко, главный государственный санитарный врач Украины:
Лично надеюсь, что украинские курорты станут лучшими в Европе и будут приносить средства в нашу экономику. Однако сейчас я переживаю здоровьем украинцев и сдерживанием эпидемии. Если количество инфицированных будет снижаться, мы будем инициировать восстановление курортов. Если нет - извините.
Но некоторые страны Европы все открыто заявляют о том, что летом будут ждать путешественников. В частности, это те государства, которые расположены на побережьях и имеют основной доход от туризма.
Наталья Шишкина, директор туристического агентства:
Греция очень заявляет о себе и тоже с июля месяца планирует открываться и принимать нас. Делаем еще ставку на Балканские направления: Черногория, Хорватия, которые не так сильно и пострадали от вируса, плюс у них хорошо разветвлена сеть аппартов, что, в общем-то, тоже может людей привлекать.
В государственном агентстве по развитию туризма в Украине говорят, что о путешествиях в страны Европейского Союза не может быть и речи, из-за закрытых границ. Однако ограничения на передвижение между странами уже сняла Чехия, а в мае откроет границы Швейцария.
Сегодня звезды склоняют к активной самостоятельности. Все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда.
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