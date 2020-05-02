02.05.2020 15:31

Закрытые границы: где украинцам отдыхать летом?

Пандемия и закрытые границы поставили под угрозу летний отдых украинцев. И пока Минздрав не знает, открывать ли курорты внутри Украины, некоторые страны Европы уже ждут туристов.



// izvestia.kharkov.ua

Большинство стран не будут пускать туристов из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Поэтому путешественникам, вероятно, придется летом отдавать предпочтение украинским курортам.



Откроют ли в ближайшее время курорты в Херсоне, Одессе и Карпатах, в Министерстве здравоохранения пока не знают.



Виктор Ляшко, главный государственный санитарный врач Украины:

Лично надеюсь, что украинские курорты станут лучшими в Европе и будут приносить средства в нашу экономику. Однако сейчас я переживаю здоровьем украинцев и сдерживанием эпидемии. Если количество инфицированных будет снижаться, мы будем инициировать восстановление курортов. Если нет - извините.



Но некоторые страны Европы все открыто заявляют о том, что летом будут ждать путешественников. В частности, это те государства, которые расположены на побережьях и имеют основной доход от туризма.



Наталья Шишкина, директор туристического агентства:

Греция очень заявляет о себе и тоже с июля месяца планирует открываться и принимать нас. Делаем еще ставку на Балканские направления: Черногория, Хорватия, которые не так сильно и пострадали от вируса, плюс у них хорошо разветвлена сеть аппартов, что, в общем-то, тоже может людей привлекать.

В государственном агентстве по развитию туризма в Украине говорят, что о путешествиях в страны Европейского Союза не может быть и речи, из-за закрытых границ. Однако ограничения на передвижение между странами уже сняла Чехия, а в мае откроет границы Швейцария.