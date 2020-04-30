30.04.2020 16:19

Харків приєднався до соціального проєкту допомоги літнім людям

Благодійний проєкт, в рамках якого харків'яни можуть допомогти пенсіонерам продуктовими наборами, стартував у Харкові.



//city.kharkov.ua

Ініціатива реалізується компаніями «ROZETKA», «Оріфлейм», «Нова пошта» і фондом «Життєлюб» за підтримки міських адміністрацій та соціальних служб. Ті, хто бажає приєднатися до акції, можуть оплатити продуктовий набір на сайті «ROZETKA», і його доставлять пенсіонерам.

Проєкт стартував у декількох містах України: Києві, Дніпрі, Львові, тепер до акції приєдналися Харків, Нова Каховка, Кременчук та Малин.

У набір вартістю 225 грн входять гречка, макарони, рис, цукор, пшенична крупа, м'ясні консерви, соняшникова олія, солодощі та туалетний папір. В кінці дня фонд «Життєлюб» розподіляє всі продуктові пакети між містами, які беруть участь в ініціативі. «Нова пошта» формує і доставляє їх в соціальну службу кожного міста, після чого команди соцпрацівників розвозять набори пенсіонерам.

Як зазначив співзасновник благодійного фонду «Життєлюб» Гарік Корогодський, люди старше 60 років - найбільш вразлива категорія під час карантину і потребують захисту.

«Я дякую мерам міст, які приєдналися до акції, зокрема, Геннадію Кернесу і фонду «Ліга освіченої молоді» за підтримку проєкту в Харкові. Ми гарантуємо безпечну доставку, при якій адреси літніх людей не будуть передані третім особам. Сподіваємося, кожен з нас підтримає цю ініціативу і придбає кілька пакетів на місяць, тому що чужих батьків не буває», - зазначив співзасновник фонду.

«Ми дуже просимо брати участь у проєкті всіх небайдужих, адже кожен такий пакет може врятувати чиєсь життя», - звернувся до українців співзасновник сайту «ROZETKA» Владислав Чечоткін.

Надалі організатори проєкту планують запустити його і в інших містах України