Главная Новости Общество Харків'ян запрошують на онлайн зустріч з Генконсулом Польщі та Секретарем Посольства Ізраїль
29.04.2020  18:49   

Харків'ян запрошують на онлайн зустріч з Генконсулом Польщі та Секретарем Посольства Ізраїль

Черговий етап проєкту «International Open Doors» - у четвер, 30 квітня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Як повідомили організатори, на цей раз двері консульств, міжнародних організацій та культурних центрів відкриються онлайн.
 
В онлайн-зустрічі візьмуть участь Генеральний консул Республіки Польща у Харкові Януш Яблонський та Другий секретар Посольства Держави Ізраїль в Україні, Голова представництва «Натів» у Харкові Марк Гольдман.
 
Теми для обговорення - життєвий шлях дипломата, структура консульства та повноваження консула, а також - чим Генеральне консульство відрізняється від Почесного консульства або Посольства.
 
Початок - о 13:00.
 
Для того щоб взяти учать у конференції, потрібно  заповнити форму реєстрації. Посилання на вебінар прийде на електронну пошту в день заходу.
 
Організатори - Департамент міжнародного співробітництва спільно з Комісією з питань розвитку міжнародного співробітництва та туризму Молодіжної ради при Харківскому міському голові. 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  онлайн-встреча, харьков, консул польши, посольство израиля, яблонський, гольдман
 
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