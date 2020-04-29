29.04.2020 18:49

Харків'ян запрошують на онлайн зустріч з Генконсулом Польщі та Секретарем Посольства Ізраїль

Черговий етап проєкту «International Open Doors» - у четвер, 30 квітня 2020 року.



//city.kharkov.ua

Як повідомили організатори, на цей раз двері консульств, міжнародних організацій та культурних центрів відкриються онлайн.

В онлайн-зустрічі візьмуть участь Генеральний консул Республіки Польща у Харкові Януш Яблонський та Другий секретар Посольства Держави Ізраїль в Україні, Голова представництва «Натів» у Харкові Марк Гольдман.

Теми для обговорення - життєвий шлях дипломата, структура консульства та повноваження консула, а також - чим Генеральне консульство відрізняється від Почесного консульства або Посольства.

Початок - о 13:00.

Для того щоб взяти учать у конференції, потрібно заповнити форму реєстрації. Посилання на вебінар прийде на електронну пошту в день заходу.

Організатори - Департамент міжнародного співробітництва спільно з Комісією з питань розвитку міжнародного співробітництва та туризму Молодіжної ради при Харківскому міському голові.