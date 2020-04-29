29.04.2020 17:47

«Мачо на колесах» и «Темные воды» – две кинопремьеры на «Интере»

В воскресенье, 3 мая, телеканал «Интер» покажет телепремьеры двух фильмов – французскую романтическую комедию «Мачо на колесах» и американскую драму «Темные воды».



Кадр из фильма «Мачо на колесах»

// inter.ua

В 18:00 зрители увидят картину «Мачо на колесах» (оригинальное название – Tout le monde debout). Главный герой – успешный бизнесмен и убежденный холостяк Джоселин. Он пытается соблазнить симпатичную Джули, притворяясь человеком в инвалидном кресле. Однако позднее Джули знакомит Джоселина со своей сестрой Флоренс, которая на самом деле передвигается в инвалидной коляске. Главный герой оказывается в крайне щекотливой ситуации…

Фильм «Мачо на колесах» – дебютная режиссерская работа актера Франка Дюбоска. Кроме того, он исполнил главную мужскую роль. По словам Франка, этой картиной он хотел привлечь внимание к проблеме отношения общества к людям с ограниченными возможностями: «Они такие же, как мы. Возможно, лишь немного отличаются внешне, но совершенно не отличаются в душе. Для меня это очень личный вопрос, я не навязываю свою точку зрения, не читаю нотаций. Я просто хочу сказать, что всегда нужно интересоваться тем, что у человека в сердце. Это самое важное».

Главную женскую роль – Флоренс – исполнила Александра Лами. «Мачо на колесах» – это романтическая комедия без пафоса и неуместных шуток, – говорит актриса. – В этой истории меня, прежде всего, привлекло то, что в отношениях между лжецом-ловеласом и молодой женщиной в инвалидном кресле именно она – сильная личность, на которой все держится. Казалось бы, между главными героями нет ничего общего. Но история их любви увлекательная и трогательная. Она вселяет надежду. Показывает, что любовь преодолевает препятствия и стирает различия между людьми».

Чтобы привыкнуть к инвалидной коляске, Александра Лами задолго до съемок начала ездить на ней у себя дома. Также – давай: Кроме того, ради роли в этой картине актриса училась играть на скрипке, а также – в теннис в инвалидном кресле.

В 20:30 в эфире «Интера» – американская драма «Темные воды» (оригинальное название – Dark Waters). Фильм основан на реальных событиях. Адвокат Роберт Билотт выступает в суде с обвинением против химической компании DuPont, которая десятилетиями цинично травила людей, загрязняя химикатами питьевую воду. Разбирательство по этому делу длится долгих 19 лет. Удастся ли адвокату добиться правды? И какова цена этой борьбы?

«Наше экологическое будущее поставлено на карту прямо сейчас, – говорит режиссер Тодд Хейнс. – Этот фильм рассказывает правдивую, острую и удивительную историю о преступном отравлении окружающей среды».

В основу сюжета легла статья, напечатанная в американской газете The New York Times, о независимом юристе Роберте Биллоте, которому удалось раскрыть правду о компании, загрязняющей химикатами окружающую среду. Он доказал, что эти противозаконные действия приводили к гибели животных и провоцировали онкологические заболевания у людей.

Главную роль в «Темных водах» сыграл Марк Руффало, который также выступил в качестве продюсера картины. Актер, как и его герой, обеспокоен проблемами экологии. Он является основателем организации, которая борется с негативным влиянием работы нефтегазовых предприятий на окружающую среду. «Я надеюсь, что этот фильм положит начало более широкому разговору о том, что творится в окружающем нас мире, – говорит Марк Руффало. – В наших силах спасти Землю и нашу жизнь».

Также в драме «Темные воды» играют Энн Хэтэуэй, Тим Роббинс, Билл Кэмп, Виктор Гарбер, Билл Пуллман, Уильям Джексон Харпер, Мэр Уиннингэм.

Не пропустите в воскресенье, 3 мая, на «Интере» премьеру двух фильмов, которые поднимают важные социальные и экологические вопросы: в 18:00 – романтическую комедию «Мачо на колесах» и в 20:30 – драму «Темные воды».