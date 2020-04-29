Геннадій Кернес висловлює співчуття Тетяні Чечетовій-Терашвілі у зв'язку зі смертю матері чоловіка

Міський голова Геннадій Кернес, Харківська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття заступнику міського голови-керуючого справами виконавчого комітету Тетяні Чечетовій-Терашвілі у зв'язку зі смертю матері її чоловіка Ліани Терашвілі.
«Висловлюємо найщиріші, найглибші співчуття у зв'язку зі втратою, що Вас спіткала. Пішла з життя чудова мати, бабуся і друг. Світла пам'ять про Ліану Іллівну назавжди залишиться в серцях її рідних, близьких і друзів», - сказано у співчутті.
Ліана Іллівна Терашвілі померла сьогодні вночі, 29 квітня, після тривалої хвороби на 60-му році життя. У неї залишилися чоловік, діти і онуки.
День предоставляет вам все шансы для того, чтобы добиться желаемого. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
29 (16) апреля 1898 года в Харькове был проведен первый праздник древонасаждения.
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