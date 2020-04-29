29.04.2020 09:18

Геннадій Кернес висловлює співчуття Тетяні Чечетовій-Терашвілі у зв'язку зі смертю матері чоловіка

Міський голова Геннадій Кернес, Харківська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття заступнику міського голови-керуючого справами виконавчого комітету Тетяні Чечетовій-Терашвілі у зв'язку зі смертю матері її чоловіка Ліани Терашвілі.



// city.kharkov.ua

«Висловлюємо найщиріші, найглибші співчуття у зв'язку зі втратою, що Вас спіткала. Пішла з життя чудова мати, бабуся і друг. Світла пам'ять про Ліану Іллівну назавжди залишиться в серцях її рідних, близьких і друзів», - сказано у співчутті.



Ліана Іллівна Терашвілі померла сьогодні вночі, 29 квітня, після тривалої хвороби на 60-му році життя. У неї залишилися чоловік, діти і онуки.