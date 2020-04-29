29.04.2020 09:04

Помер Почесний громадянин Харкова Юрій Кроленко

Юрій Кроленко пішов з життя після тривалої хвороби на 83-му році життя.



// city.kharkov.ua

Харківський міський голова Геннадій Кернес, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття рідним і близьким Почесного громадянина Харкова, голови наглядової ради ТДВ «Житлобуд-2», заслуженого будівельника України Юрія Кроленка, який помер сьогодні, 29 квітня.



«Прийміть наші щирі співчуття у зв'язку з непоправною втратою, що спіткала вас. Юрій Якович майже 60 років життя присвятив будівельній справі. Під його керівництвом будувалися будівлі заводів ХЕЛЗ, плиткового, «Електроважмашу», «Комунара», «Електроапаратури», ХТЗ, ХАЗ та інш, тролейбусне депо по вул. Північній, трамвайне депо на Салтівці, житлові будинки, дитячі садки, корпуси педагогічного та фармацевтичного інститутів, поліклініки та ін.

Ми запам'ятаємо його як розумного, талановитого інженера, компетентного керівника, який присвятив своє життя улюбленій справі. Світла пам'ять про Юрія Яковича назавжди залишиться в наших серцях», - йдеться у співчутті.



Юрій Кроленко помер після тривалої хвороби на 83-му році життя. У нього залишилися дружина, діти і онуки.



Довідка. Голова наглядової ради Акціонерного товариства «Житлобуд-2», член виконавчого комітету Харківської міської ради. Народився 18 жовтня 1938 року в Харкові. У будівельній галузі працював з 1961 року. У 1978 році Юрій Кроленко призначений головним інженером тресту №86. З 1988 року до останнього часу працював в АТ «Житлобуд-2» головним інженером, керівником, головою наглядової ради.



Нагороджений орденами «Знак Пошани», «За заслуги» ІІІ ступеня, медалями «За доблесну працю». Лауреат премії Ради Міністрів СРСР, заслужений будівельник України. Удостоєний міжнародних нагород «Золотий Меркурій», «Свята Софія», «Лаври Слави».