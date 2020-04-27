27.04.2020 13:51

У Харкові визначили переможців конкурсу креативних проєктів

Онлайн-трансляція фіналу першого міського конкурсу креативних проєктів «Creativ Kharkiv» пройшла 25 квітня на сервері «Youtube».



://city.kharkov.ua

У фіналі було представлено 26 кращих проєктів у чотирьох номінаціях: «Архітектура та містобудування», «Дизайн середовища», «Fashion-дизайн» і «Візуальне мистецтво». Всього ж на конкурс було подано 113 робіт.



Як повідомила голова журі конкурсу, начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська, проєкт «Creativ Kharkiv» не має аналогів в країні і допомагає молоді відкрити нові можливості для розвитку.



«Усі без винятку проєкти вразили журі майстерністю їх виконання. Ми вчергове переконалися в тому, що Харків - місто творчих людей, які здатні втілювати в життя найсміливіші і перспективні ідеї!» - підкреслила Вікторія Грецька-Миргородська.



За підсумками голосування номінації «Fashion-дизайн» перемогу здобув Олександр Панченко («Hate couture brand»), на 2-му місці - Тамила Хабусева і Сергій Бочаров (колекція одягу «Eyes wide shut»), 3-е місце дісталося Діані Дегтяр («Cheating rainbow»).



У номінації «Дизайн середовища» 1-е місце посіла Олена Асєєва (пуф-іграшка «Астра»), на 2-му місці - Дмитро Батюк (проєкт паркінгу в Харкові на 229 м) і 3-е місце - у Маргарити Колесник (ресторан-кафе «Для міста»).



У номінації «Архітектура та містобудування» переможцями стали Лада Герасименко і Софія Дорофєєва (житловий комплекс «Райський сад»), 2-е місце дісталося Валерії Винокуровій (варіанти реконструкції фасаду 5-поверхових будинків), 3-е місце - у Дарини Кривоніс («Інформаційно-освітній центр»).



У номінації «Візуальне мистецтво» на 1-му місці - Лілія Фасолько («Механічний коник»), на 2-му місці - Тетяна Ольшевська (графічне мистецтво) і 3-е місце присудили Анастасії Худяковій (серія живописних картин «Я бачу знаки»).



Гран-прі конкурсу завоював Дмитро Бистров за проєкт «Журнальний стіл «Хвиля».



Як зазначила Вікторія Грецька-Миргородська, організатори конкурсу надалі планують підтримувати зв'язок з переможцями і втілювати в життя креативні ідеї талановитої молоді. Зокрема, в червні 2020 року заплановано проведення Фестивалю креативних індустрій «Create Kharkiv 2020», який можна буде подивитися в онлайн-форматі.



Зазначимо, конкурс відбувся за підтримки Харківського міського голови Геннадія Кернеса.