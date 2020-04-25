Главная Новости Общество Порядок будут охранять более 20 000 полицейских (ФОТО)
25.04.2020  16:12   

Порядок будут охранять более 20 000 полицейских (ФОТО)

Правоохранители будут обеспечивать правопорядок во время поминальных дней.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполции, решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администрации при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, отдельных мест захоронений в традиционные післяпасхальні (послепасхальные) поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений.
 
Также, согласно постановления Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 «Относительно противодействия распространению коронавірусної болезни (COVID-19) в поминальные дни», местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавірусної болезни (COVID-19) в местах пребывания массового скопления людей рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев осуществления погребения умершего при условии соблюдения противоэпидемических правил. 
 
Полицейские вместе с нацгвардійцями во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули. При этом основная задача правоохранителей – это проведение разъяснительной работы относительно запрета посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений, ведь эти меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей. 
 
Национальная полиция призывает граждан придерживались временных ограничений и с пониманием отнестись к работе правоохранителей.
 
Справочно
Решением Священного Синода Православной церкви Украины на заседании 9 апреля посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи и свершения на них заупокойных молитв перенесен на Троицкую родительскую поминальную субботу – 6 июня 2020 года.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, поминальные дни, пандемия, эпидемия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.04 Медицина У Харкові - 59 хворих на коронавірус 24.04 Медицина ВОЗ раскритиковала Минздрав из-за препаратов, утвержденных в Украине для лечения коронавируса 24.04 Власть Геннадій Кернес зустрівся з молоддю онлайн
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 