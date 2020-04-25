25.04.2020 16:12

Порядок будут охранять более 20 000 полицейских (ФОТО)

Правоохранители будут обеспечивать правопорядок во время поминальных дней.



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Как сообщает ГУ Нацполции, решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администрации при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, отдельных мест захоронений в традиционные післяпасхальні (послепасхальные) поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений.

Также, согласно постановления Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 «Относительно противодействия распространению коронавірусної болезни (COVID-19) в поминальные дни», местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавірусної болезни (COVID-19) в местах пребывания массового скопления людей рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев осуществления погребения умершего при условии соблюдения противоэпидемических правил.

Полицейские вместе с нацгвардійцями во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули. При этом основная задача правоохранителей – это проведение разъяснительной работы относительно запрета посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений, ведь эти меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей.

Национальная полиция призывает граждан придерживались временных ограничений и с пониманием отнестись к работе правоохранителей.

Справочно

Решением Священного Синода Православной церкви Украины на заседании 9 апреля посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи и свершения на них заупокойных молитв перенесен на Троицкую родительскую поминальную субботу – 6 июня 2020 года.