Фінал міського конкурсу креативних проєктів можна буде дивитися онлайн

Онлайн-показ фіналу міського конкурсу креативних проектів «Create Kharkiv» відбудеться завтра, 25 квітня, на сервері «Youtube».
Нагадаємо, конкурс вперше проходив у розширеному форматі у чотирьох номінаціях: архітектура і містобудування, дизайн середовища, fashion-дизайн та візуальне мистецтво. На розгляд журі було представлено 113 проєктів. З них відібрали приблизно по сім фіналістів у кожній номінації (всього 26 проєктів), які візьмуть участь у заключній частині конкурсу.
Як повідомила голова журі конкурсу, начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Вікторія Грецька-Миргородська, до фіналу увійшли дуже цікаві проєкти.
«Ми з нетерпінням чекаємо цієї події, адже аналогічних проєктів в Україні ще не було. І саме наше місто відкриває українцям сферу креативних індустрій. Я впевнена, що фіналісти вразять нас своїми нестандартними рішеннями та ідеями!» - зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.
Трансляцію фіналу конкурсу можна буде дивитися на Youtube-каналі «Create Kharkiv». Початок - о 17:00.
Зазначимо, що конкурс проходить за підтримки Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
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