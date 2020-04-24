24.04.2020 15:41

Фінал міського конкурсу креативних проєктів можна буде дивитися онлайн

Онлайн-показ фіналу міського конкурсу креативних проектів «Create Kharkiv» відбудеться завтра, 25 квітня, на сервері «Youtube».



://city.kharkov.ua

Нагадаємо, конкурс вперше проходив у розширеному форматі у чотирьох номінаціях: архітектура і містобудування, дизайн середовища, fashion-дизайн та візуальне мистецтво. На розгляд журі було представлено 113 проєктів. З них відібрали приблизно по сім фіналістів у кожній номінації (всього 26 проєктів), які візьмуть участь у заключній частині конкурсу.



Як повідомила голова журі конкурсу, начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Вікторія Грецька-Миргородська, до фіналу увійшли дуже цікаві проєкти.



«Ми з нетерпінням чекаємо цієї події, адже аналогічних проєктів в Україні ще не було. І саме наше місто відкриває українцям сферу креативних індустрій. Я впевнена, що фіналісти вразять нас своїми нестандартними рішеннями та ідеями!» - зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.



Трансляцію фіналу конкурсу можна буде дивитися на Youtube-каналі «Create Kharkiv». Початок - о 17:00.



Зазначимо, що конкурс проходить за підтримки Харківського міського голови Геннадія Кернеса.