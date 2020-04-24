Главная Новости Общество Фінал міського конкурсу креативних проєктів можна буде дивитися онлайн
24.04.2020  15:41   

Фінал міського конкурсу креативних проєктів можна буде дивитися онлайн

Онлайн-показ фіналу міського конкурсу креативних проектів «Create Kharkiv» відбудеться завтра, 25 квітня, на сервері «Youtube».


://city.kharkov.ua

Нагадаємо, конкурс вперше проходив у розширеному форматі у чотирьох номінаціях: архітектура і містобудування, дизайн середовища, fashion-дизайн та візуальне мистецтво. На розгляд журі було представлено 113 проєктів. З них відібрали приблизно по сім фіналістів у кожній номінації (всього 26 проєктів), які візьмуть участь у заключній частині конкурсу.

Як повідомила голова журі конкурсу, начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Вікторія Грецька-Миргородська, до фіналу увійшли дуже цікаві проєкти.

«Ми з нетерпінням чекаємо цієї події, адже аналогічних проєктів в Україні ще не було. І саме наше місто відкриває українцям сферу креативних індустрій. Я впевнена, що фіналісти вразять нас своїми нестандартними рішеннями та ідеями!» - зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.

Трансляцію фіналу конкурсу можна буде дивитися на Youtube-каналі «Create Kharkiv». Початок - о 17:00.

Зазначимо, що конкурс проходить за підтримки Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Источник:   ХГС
 Тэги:  конкурс, поддержка, харьков, кернес, городской голова, архитектура
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.04 Культура и Туризм Визначилися фіналісти міського конкурсу «Create Kharkiv» 03.04 Власть У Харкові пройшов вебінар-конкурс стартапів 17.03 Общество На Харьковщине закончился районный этап Всеукраинского литературного конкурса «Чтобы не случилась беда - осторожным будь всегда»
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 