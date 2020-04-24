24.04.2020 12:21

Харьковчане начали получать «зелену тысячу»

Министерство социальной политики 23 апреля начало выплаты единоразовой денежной помощи в размере 1 тыс. гривен безработным, пенсионерам и инвалидам с пенсией менее 5 тыс. гривен.



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Кто еще получит «тысячу»

Кроме харьковчан-пенсионеров, помощь 1 тыс. гривен получат получатели соцпомощи, лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, а также лица, не имеющие права на пенсию — получатели временной соцпомощи неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату.

Около 7 млн граждан, получающих пенсии и соцпомощь на счета в банках, получат помощь не позднее 24 апреля.

Гражданам, получающим соответствующие выплаты через почту, почтальоны доставят денежную помощь домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.

Предыстория

13 апреля Верховная Рада приняла внесении изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», что позволит обеспечить проведение в апреле 2020 года выплаты единовременной денежной помощи указанным категориям граждан.

«После вступления в силу изменений в госбюджет необходимо около 5 дней для того, чтобы начать выплаты», — отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что граждане, которые получают пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату — 1000 гривен.