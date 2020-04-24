Главная Новости Общество Геннадій Кернес привітав із днем ​​народження Олександра Бандурку
24.04.2020  09:46   

Геннадій Кернес привітав із днем ​​народження Олександра Бандурку

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 24 квітня, привітав із днем ​​народження Почесного громадянина міста Харкова, генерала-полковника міліції, заслуженого юриста України Олександра Бандурку.


// city.kharkov.ua

«За роки сумлінної праці Ви здобули беззаперечний авторитет компетентного і досвідченого фахівця, мудрого і розважливого керівника і щирого патріота своєї країни.

Нехай кожен день додає Вам життєвих сил, оптимізму і наснаги. Земних Вам щедрот і прихильності долі, розуміння і підтримки рідних і друзів», - говориться у привітанні.

Источник:   ХМР
 Тэги:  день роэжения, поздравление, харьков, бандурка, кернес
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 