Геннадій Кернес привітав із днем ​​народження Олександра Бандурку

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 24 квітня, привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова, генерала-полковника міліції, заслуженого юриста України Олександра Бандурку.
«За роки сумлінної праці Ви здобули беззаперечний авторитет компетентного і досвідченого фахівця, мудрого і розважливого керівника і щирого патріота своєї країни.
Нехай кожен день додає Вам життєвих сил, оптимізму і наснаги. Земних Вам щедрот і прихильності долі, розуміння і підтримки рідних і друзів», - говориться у привітанні.
Сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Изначально этот день назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».
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