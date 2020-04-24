24.04.2020 08:57

Что харьковчане думают о карантине (ВИДЕО)

Карантин в Украине продлится до 11 мая. Как к этому относятся харьковчане - в видеорепортаже.



//izvestia.kharkov.ua

По подсчетам Национальной академии наук в Украине в ближайшее время ожидается еще два пика корона вируса - в конце апреля и между третьим и восьмым мая. И как показали Пасхальные праздники, не все придерживались советы оставаться дома. Как следствие - количество больных выросло. Поэтому карантин продлен, хотя и с некоторыми смягчениями.



Какое мнение харьковчан по этому поводу и как реагируют люди на прогнозы ВОЗ относительно карантина на два года:



Ирина, харьковчанка:

На два года? За два года Украина скорее вымрет, вы ж понимаете, ничего не работает, люди без работы остались. Поэтому, я думаю, скорее количество людей уменьшится.



Анна, харьковчанка:

Наверное, правильно продлевать карантин, то только лишь «обмежено», потому как всё равно экономика страны страдает и людям надо жить. Но, просто себя беречь и сохранять меры предосторожности, которые нам предложены, но останавливать жизнь людей и изолировать их – это лишнее.



Светлана, харьковчанка:

А какие способы у нас есть бороться с этим? Других нет! Только изоляция!



Александр, харьковчанин:

Целесообразно, у кого есть какие сбережения. А кого нет сбережений, я не знаю, как люди выживают.



Татьяна, харьковчанка:

Бережёного бог бережет, есть такая поговорка. Есть такие, что против, и в Америке, и у нас есть недовольства. Да. Действительно, денег не хватает, но здоровье прежде всего! Так что, я только – за! Это еще на месяца два, думаю, будет.



Наталья, харьковчанка:

Це дуже печально, бо йде літо. Я не знаю, чи можна буде де купатися? На річці, на морі, на водосховищі…Це для мене важливо. На природу. Я вважаю, що в парки можна б було б людям ходити. Чому не можна в парки? Чому не можна людям за 60 виходити на вулицю – це зовсім не зрозуміло. Бо це психологічно дуже важко.



Тамара, харьковчанка:

Очень плохо. Его просто надо прекратить! И всё!



Игорь, харьковчанин:

Поскольку случаи только начали появляться в некоторых городах, то логично, что его продолжили. А так, я работаю из дома, обучение тоже из дома. Но конечно не привычно.



Ольга, харьковчанка:

Я как бы за то, чтобы закрыть большие развлекательные центры, но открыть маленькие торговые точки, магазины. Я считаю, что людям надо и одеваться, и обуваться, и кушать нам надо. А когда работают пиво-банки и сигаретные лотки, и не работают обувные и одёжные лотки, я считаю, это совсем не целесообразно. Значит, пиво нам пить можно, а одеваться нельзя?



Валерий, харьковчанин:

Ну, а что делать, жить захочешь, значит, на всё пойдёшь. Сколько их было карантинов! Двух лет нигде не выжали. Ну, может, до 11-го побудем. И хватит. Иначе государство не выдержит.



