23.04.2020 10:05

Сын женщины, умершей от коронавируса, пришел в редакцию местного издания

В нарушение самоизоляции сын одной из умерших от коронавируса в Валковском районе на прошлой неделе приходил в редакцию медиа-центра «Сельские новости» в Валках.



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Об этом в эфире Суспільного рассказала директор медиа-центра Ирина Обихвист.



«Сначала в соцсетях была очень серьезная паника, когда подтвердились первые случаи. Затем немного паника утихла, стало более трезвое восприятие действительности, хотя, к сожалению, не все достаточно тщательно соблюдают режим самоизоляции, в частности контактные лица. Один из таких контактных лиц заходил к нам в редакцию выяснять, почему он не может похоронить свою маму, которая умерла от коронавируса. Я сообщила об этом комиссию по техногенно-экологической безопасности», - сказала Обихвист.



Как уточнила Ирина, мужчина пришел в редакцию в маске. Когда выяснилось, что это сын умершей женщины (речь идет о первой умершей, 71-летнюю жительницу Высокополье - ред.), директор организации попросила его уйти, а помещение продезинфицировали. Члены местной комиссии отреагировали - передали информацию полиции, сказала Обихвист.



71-летнюю женщину похоронили 16 апреля по инструкции захоронений больных коронавирусом - по данным райгосадминистрации, на похоронах никого не было.