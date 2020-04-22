22.04.2020 15:12

«Утро с Интером» запускает новую рубрику – «Советы врача»

В программе «Утро с Интером» стартовала новая рубрика – «Советы врача». По будням в утреннем эфире телезрители будут узнавать рекомендации специалистов, как сохранить свое здоровье в условиях пандемии коронавируса. А также – получать медицинские ответы на самые распространенные и актуальные вопросы по этой теме.



// inter.ua

Все, что связано с вирусом Covid-19, окутано мифами. И вопросов пока больше, чем ответов. Сколько нужно антисептика для дезинфекции рук? Как правильно обращаться с одноразовыми перчатками? Нужно ли использовать защитные очки при выходе на улицу? Как обрабатывать одежду и продукты после возвращения домой? Что значит – делить прихожую на «грязную» и «чистую» зоны? Как правильно дезинфицировать различные поверхности в доме? На эти и другие жизненно важные вопросы ответят эксперты новой рубрики «Советы врача».

Даже в таком, на первый взгляд, простом вопросе, как использование медицинской маски, многие допускают ошибки. Наверняка каждый из нас встречал людей, которые послушно надели маску... на подбородок. Кто-то постоянно поправляет маску руками, другие – снимают во время разговора по телефону. Но откуда людям без медицинского образования знать, как обращаться с этим медицинским аксессуаром?

Первый выпуск рубрики «Советы врача», который вышел в эфир 21 апреля, как раз посвящен тому, как правильно надевать, носить, снимать и утилизировать маску.

Об этом рассказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

Так, врач объяснила, что делать, если нет возможности часто менять маску, как положено: «Максимально долго мы можем находиться в маске, пока она не загрязнилась или пока не увлажнилась так, что нам становится некомфортно. Я знаю, что сейчас мало у кого есть полноценный доступ к маскам, чтоб менять их, как это нужно по правилам – каждые два-три часа. Если мы используем одноразовую маску и у нас она одна, то на протяжении дня старайтесь не касаться ее руками, чтобы дополнительно не запачкать. И не снимать ее, чтобы не класть на поверхности и не загрязнять их. Потому что мы с вами можем уже тоже быть инфицированы и распространять вирус».

Более подробно о правилах использования медицинских масок – в первом выпуске рубрики «Советы врача».

Получить квалифицированные рекомендации врачей и ответы на волнующие вопросы, как жить в условиях пандемии коронавируса, можно в новой медицинской рубрике «Утра с Интером» – «Советы врача».

Также вышел эксклюзивный сюжет программы «Утро с Интером» – о том, что увидели в Италии наши врачи, которые поехали помогать коллегам бороться с коронавирусом. Руководитель госпиталя МВД Украины в Киеве Юрий Сак рассказал в интервью, какие выводы сделал спустя две недели после приезда в страну, оказавшуюся в эпицентре пандемии Covid-19.