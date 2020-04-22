У Харкові створять муніципальний стартап-центр

Комунальний заклад «Муніципальний стартап-центр міста Харкова» планують створити в місті.
Таке рішення було ухвалено сьогодні, 22 квітня, на сесії Харківської міської ради.
Як повідомила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська, стартап-центр надаватиме безкоштовну кваліфіковану допомогу командам, які працюють над власними проєктами.
«Це і правова консультація, і консультація щодо побудови бізнесу тощо. Все це надаватиметься безкоштовно. Результатом нашої роботи ми хочемо бачити стартап-проєкти, які стануть всесвітньо відомими. Міською радою підписано меморандуми про співпрацю з великим бізнесом, що дозволить запрошувати для реалізації потенційних інвесторів», - зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.
Начальник управління також підкреслила, що додаткові кошти з міського бюджету для створення центру не знадобляться, функціонування установи буде здійснюватися за рахунок економії бюджету управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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