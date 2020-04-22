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22.04.2020  11:33   

У Харкові створять муніципальний стартап-центр

Комунальний заклад «Муніципальний стартап-центр міста Харкова» планують створити в місті.


://city.kharkov.ua

Таке рішення було ухвалено сьогодні, 22 квітня, на сесії Харківської міської ради.

Як повідомила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська, стартап-центр надаватиме безкоштовну кваліфіковану допомогу командам, які працюють над власними проєктами.

«Це і правова консультація, і консультація щодо побудови бізнесу тощо. Все це надаватиметься безкоштовно. Результатом нашої роботи ми хочемо бачити стартап-проєкти, які стануть всесвітньо відомими. Міською радою підписано меморандуми про співпрацю з великим бізнесом, що дозволить запрошувати для реалізації потенційних інвесторів», - зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.

Начальник управління також підкреслила, що додаткові кошти з міського бюджету для створення центру не знадобляться, функціонування установи буде здійснюватися за рахунок економії бюджету управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів.

Источник:   ХГС
 Тэги:  развитие, предприниматель, харьков, поддержка, инновация, финансирование
 
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