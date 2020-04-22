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22.04.2020  11:20   

У місті побудують нові дитячі спортивні майданчики

П'ять спортивних дитячих майданчиків планується побудувати 2020 року у дошкільних установах Харкова.


://city.kharkov.ua

Додаткові кошти на ці потреби в рамках Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в Харкові на 2017-2020 роки були виділені сьогодні, 22 квітня, на сесії Харківської міської ради.

З бюджету додатково спрямовано 12,1 млн грн на реконструкцію дошкільних спортивних майданчиків, а також на виплату винагород харківським спортсменам і тренерам, які стали переможцями та призерами XIX зимових Дефлімпійських ігор 2019 року.

Як повідомив директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олексій Чубаров, також в цьому році планується провести реконструкцію Дитячо-юнацької спортивної школи №9 і виконати проєктні роботи з капітального ремонту фасада будівлі Харківського Палацу спорту.

Источник:   ХГС
 Тэги:  спорт, харьков, площадки, награды, тренер, спортсмен
 
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