У місті побудують нові дитячі спортивні майданчики

П'ять спортивних дитячих майданчиків планується побудувати 2020 року у дошкільних установах Харкова.
Додаткові кошти на ці потреби в рамках Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в Харкові на 2017-2020 роки були виділені сьогодні, 22 квітня, на сесії Харківської міської ради.
З бюджету додатково спрямовано 12,1 млн грн на реконструкцію дошкільних спортивних майданчиків, а також на виплату винагород харківським спортсменам і тренерам, які стали переможцями та призерами XIX зимових Дефлімпійських ігор 2019 року.
Як повідомив директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олексій Чубаров, також в цьому році планується провести реконструкцію Дитячо-юнацької спортивної школи №9 і виконати проєктні роботи з капітального ремонту фасада будівлі Харківського Палацу спорту.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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