22.04.2020 10:50

Низку харків'ян нагороджено почесними грамотами міськради

Харківська міська рада сьогодні, 22 квітня, на сесії ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами.



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Зокрема, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Харкова та з нагоди ювілею Почесною грамотою Харківської міської ради нагороджені: радник ректора Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» Валентина Астахова, головний лікар Міського перинатальниого центра Світлана Коровай, радник генерального директора АТ «Турбоатом» Олександр Пивовар, головний лікар Міського клінічного пологового будинку № 7 Віктор Коровай, ректор Харківської гуманітарно-педагогічної академії Галина Пономарьова.



З нагоди професійного свята, Дня науки, Почесною грамотою міськради нагороджені: завідувач кафедри управління якістю Національного фармацевтичного університету В'ячеслав Лебединець, професор кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету Ганна Панфілова. З нагоди Дня медичного працівника нагороди міськради удостоєні: завідувач педіатричного відділення Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 Анжела Берус, заступник головного лікаря з медичної частини Міської клінічної лікарні №13 Володимир Бизов, головний лікар Міської поліклініки № 6 Ольга Дяків та ін. лікарі.



За багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію, вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху в місті Харкові, патріотичне виховання молоді та з нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні нагороджена низка ветеранів.



За вагомий внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова та з нагоди 90-річчя від дня заснування Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» нагороди удостоєні вчені, викладачі вишу.



З повним списком нагороджених можна ознайомитися тут.