21.04.2020 14:12

Міський притулок для тварин не здає собак в оренду

Про це заявили у КП «Центр поводження з тваринами».



//city.kharkov.ua

Харківський міський притулок для тварин не здає собак у тимчасове користування на час карантину.

Як повідомили в притулку, в останній тиждень почастішали дзвінки від людей з пропозицією взяти тварину на час карантину. Мотивація такого вчинку - «і вам менше годувати, і нам можливість гуляти в парках».

«На жаль, бажання прогулятися в парку з собакою, щоб не порушувати постанову Кабінету міністрів, - не привід брати на час тварину з притулку, а потім повернути її назад. Людина з такою пропозицією, з одного боку, задовольняє свої потреби, з іншого - «полегшує», на її думку, утримання вихованців у притулку. Але працівники КП «Центр поводження з тваринами» впевнені, що тварини не повинні страждати через задоволення потреб людей в прогулянці під час карантину, адже потім їх обов'язково повернуть назад», - зазначили в притулку.

Там пояснили, що тварина, яка довго жила на вулиці, піддаючись весь час небезпеці, коли потрапляє до притулку, де за нею доглядають, її годують, розуміє, що людина їй не шкодить. І коли собаку віддають у сім'ю, тварина прив'язується до господаря, до нового дому, і для нього великий стрес - знову повернутися до притулку. «Такий «благий» порив егоїзму для закриття власної потреби в прогулянці під час карантину залишить відбиток на психіці і емоційному стані тварини», - зазначили у притулку.

У КП «Центр поводження з тваринами» підкреслили, що співробітники підприємства допоможуть вибрати вихованця, улюбленця, друга на все життя, а «у тимчасове користування на час карантину» тварин не віддають.