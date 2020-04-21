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21.04.2020  14:12   

Міський притулок для тварин не здає собак в оренду

Про це заявили у КП «Центр поводження з тваринами».


//city.kharkov.ua
Харківський міський притулок для тварин не здає собак у тимчасове користування на час карантину.
 
Як повідомили в притулку, в останній тиждень почастішали дзвінки від людей з пропозицією взяти тварину на час карантину. Мотивація такого вчинку - «і вам менше годувати, і нам можливість гуляти в парках».
 
«На жаль, бажання прогулятися в парку з собакою, щоб не порушувати постанову Кабінету міністрів, - не привід брати на час тварину з притулку, а потім повернути її назад. Людина з такою пропозицією, з одного боку, задовольняє свої потреби, з іншого - «полегшує», на її думку, утримання вихованців у притулку. Але працівники КП «Центр поводження з тваринами» впевнені, що тварини не повинні страждати через задоволення потреб людей в прогулянці під час карантину, адже потім їх обов'язково повернуть назад», - зазначили в притулку.
 
Там пояснили, що тварина, яка довго жила на вулиці, піддаючись весь час небезпеці, коли потрапляє до притулку, де за нею доглядають, її годують, розуміє, що людина їй не шкодить. І коли собаку віддають у сім'ю, тварина прив'язується до господаря, до нового дому, і для нього великий стрес - знову повернутися до притулку. «Такий «благий» порив егоїзму для закриття власної потреби в прогулянці під час карантину залишить відбиток на психіці і емоційному стані тварини», - зазначили у притулку.
 
У КП «Центр поводження з тваринами» підкреслили, що співробітники підприємства допоможуть вибрати вихованця, улюбленця, друга на все життя, а «у тимчасове користування на час карантину» тварин не віддають.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  приют животных, карантин, харьков, аренда, коронавирус
 
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