Пасха «за решеткой» прошла по измененным правилам

Коронавирус внес изменения в размеренный быт мест «не столь отдаленных».
В связи с нынешней ситуацией в стране, в учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в этом году несколько изменен планы мероприятий по случаю празднования одного из самых больших христианских праздников - Пасхи.
Неизменно учреждения готовились к празднику, выпекая вкусные куличи и организуя праздничные обеды. О некоторых колониях позаботились благотворители и передали готовые куличи.
В воскресенье во всех учреждениях межрегионального управления для осужденных и лиц, взятых под стражу, были проведены онлайн трансляции Пасхальных богослужений.
Священнослужители, которые проводят свою работу в учреждениях, осуществили освящение куличей и пасхальных яиц за пределами охраняемых зон.
В отделениях социально-психологической службы учреждений исполнения наказаний для осужденных были проведены информационные часы и лекции по религиозной тематике.
День плохо подходит для любых сфер, где нет готовых ответов. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Днем начнется мелкий дождь, но он должен закончиться до наступления вечера.
У православных наступил Светлый вторник, второй день пасхальной недели. В народном календаре это праздник «Родион-выверни оглобли».
влажность:
давление:
ветер: