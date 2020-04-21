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21.04.2020  09:15   

Пасха «за решеткой» прошла по измененным правилам

Коронавирус внес изменения в размеренный быт мест «не столь отдаленных».


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В связи с нынешней ситуацией в стране, в учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в этом году несколько изменен планы мероприятий по случаю празднования одного из самых больших христианских праздников - Пасхи.

Неизменно учреждения готовились к празднику, выпекая вкусные куличи и организуя праздничные обеды. О некоторых колониях позаботились благотворители и передали готовые куличи.

В воскресенье во всех учреждениях межрегионального управления для осужденных и лиц, взятых под стражу, были проведены онлайн трансляции Пасхальных богослужений.

 Священнослужители, которые проводят свою работу в учреждениях, осуществили освящение куличей и пасхальных яиц за пределами охраняемых зон.

В отделениях социально-психологической службы учреждений исполнения наказаний для осужденных были проведены информационные часы и лекции по религиозной тематике.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  пасха, колония, харьковщина, коронавирус
 
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