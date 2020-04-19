19.04.2020 17:27

«Победа жизни над смертью». Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина на Пасху

Президент Владимир Зеленский благодарен духовенству и верующим за гражданскую сознательность и соблюдение карантина на Пасху, и полиции — за добросовестную работу.



://president.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе главы государства, он назвал это настоящим проявлением любви к ближнему.

«В этом году на богослужение пришло 130 тысяч верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха - это победа жизни над смертью», - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы.

По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и Национальной полицией по недопущению большого скопления людей. Богослужения в большинстве церквей происходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.