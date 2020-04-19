«Победа жизни над смертью». Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина на Пасху

Президент Владимир Зеленский благодарен духовенству и верующим за гражданскую сознательность и соблюдение карантина на Пасху, и полиции — за добросовестную работу.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, он назвал это настоящим проявлением любви к ближнему.
«В этом году на богослужение пришло 130 тысяч верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха - это победа жизни над смертью», - сказал Зеленский.
Чтобы день прошел продуктивно, лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
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