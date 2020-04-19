Главная Новости Общество Полиция окончательно закрывает все харьковские рынки
19.04.2020  11:01   

Полиция окончательно закрывает все харьковские рынки

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил и норм по предотвращению инфекционных болезней.


://facebook.com

Вопреки требованиям постановления Кабинета Министров Украины и постановления Главного государственного санитарного врача Украины по состоянию на 11:00 18 апреля продолжали работать 31 рынок и торговые площадки в Харькове.

В ходе проверок нарушения выявлены почти во всех районах города.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Сейчас создана следственная группа из числа следователей отдела по расследованию преступлений общеуголовной направленности СУ ГУНП в Харьковской области и следственных СУ ГУНП в Харьковской области. Проводятся первоочередные следственные действия.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, рынок, запрет, торговля
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.04 Медицина Лечение от COVID-19 и подключения к аппарату ИВЛ осуществляются бесплатно - Минздрав 19.04 Спорт Чемпионка мира по тайскому боксу не может вернуться в Харьков из-за карантина 19.04 Общество Чем занять детей на карантине: советы ведущего «Интера» Андрея Доманского
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 