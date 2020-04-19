В Харьков, накануне праздника, прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

По сложившейся многолетней традиции Благодатный огонь со Святой земли харьковчанам доставил Михаил Добкин.
Михаил Добкин доставил в храм благодатный огонь прямо из Иерусалима. Его транспортировали в Харьков в большой лампаде, в специальном контейнере.
«Благодатный Огонь едет в Харьков! Его из рук в руки примет Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. В отличие от предыдущих лет Благодатный Огонь будет передан только в Храмы города и области. Собирать людей, как раньше, нельзя. Карантин.
Спасибо Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, Вадиму Новинскому и всей его команде.
Странный год, сумасшедшие события, ничего не понятно из того, что происходит в стране, но Господь милостив к нам! А это значит - всё переживём и преодолеем!
Христос Воскресе! С праздником!» - говорится в сообщении Добкина в социалной сети.
Чтобы день прошел продуктивно, лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
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