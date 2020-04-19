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19.04.2020  10:15   

В Харьков, накануне праздника, прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

По сложившейся многолетней традиции Благодатный огонь со Святой земли харьковчанам доставил Михаил Добкин.


ФОТО: страница М. Добкина instagram

Михаил Добкин доставил в храм благодатный огонь прямо из Иерусалима. Его транспортировали в Харьков в большой лампаде, в специальном контейнере.

«Благодатный Огонь едет в Харьков! Его из рук в руки примет Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. В отличие от предыдущих лет Благодатный Огонь будет передан только в Храмы города и области. Собирать людей, как раньше, нельзя. Карантин.

Спасибо Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, Вадиму Новинскому и всей его команде.
Странный год, сумасшедшие события, ничего не понятно из того, что происходит в стране, но Господь милостив к нам! А это значит - всё переживём и преодолеем!
Христос Воскресе! С праздником!» - говорится в сообщении Добкина в социалной сети.

 

Источник:   Михаил Добкин / instagram
 Тэги:  благодатный огонь, пасха, харьков, благовещенский, добкин
 
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