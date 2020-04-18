Главная Новости Общество В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Первые кадры
18.04.2020  15:25   

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Первые кадры

В субботу, 18 апреля, в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.


://facebook.com

Об этом свидетельствует трасляция из собора.

Верующие считают схождение Благодатного огня самым главным из чудес. Ежегодно в этот день в храм Гроба Господня – место погребения Иисуса Христа после распятия – входит процессия иерархов разных конфессий. Сначала они обходят памятные места в храме, связанные со Спасителем. Потом патриархи раздеваются до подрясников и входят в кувуклию - гробницу в скале, где их запечатывают. Свет в храме выключается.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что соблюдать правила карантина и оставаться дома даже на Пасху - это самый быстрый способ остановить распространение коронавируса. И призвали попытаться убедить близких, которые собираются сходить в церковь, не делать этого.

Тэги:  пасха, праздник, огонь, ритуал, иерусалим
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.04 Общество Пасха онлайн: из каких харьковских храмов будут вестись трансляции 18.04 Власть Геннадій Кернес закликав харків'ян дивитися великодні богослужіння з дому 17.04 Общество У Харкові на Великдень обмежать релігійні заходи і роботу ринків
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 