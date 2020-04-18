В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Первые кадры

В субботу, 18 апреля, в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Об этом свидетельствует трасляция из собора.
Верующие считают схождение Благодатного огня самым главным из чудес. Ежегодно в этот день в храм Гроба Господня – место погребения Иисуса Христа после распятия – входит процессия иерархов разных конфессий. Сначала они обходят памятные места в храме, связанные со Спасителем. Потом патриархи раздеваются до подрясников и входят в кувуклию - гробницу в скале, где их запечатывают. Свет в храме выключается.
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