17.04.2020 13:27

«Интер», как всегда, встретит Пасху вместе со своими зрителями

19 апреля православные всего мира отмечают Светлое Христово Воскресение. Великий христианский праздник «Интер» отметит вместе со своими зрителями. Традиционно в эфире телеканала – трансляция главных событий пасхальных дней.



// inter.ua

«Интер» – канал главных событий. Пасха – самый большой православный праздник. Телеканал «Интер» всегда уделяет особое внимание пасхальным событиям, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – И в этом году, несмотря на все сложности, мы будем показывать прямую трансляцию Схождения Благодатного Огня из Храма Гроба Господня и трансляцию Пасхального богослужения Украинской Православной Церкви. Нашим зрителям важно увидеть эти события, ощутить чувство сопричастности празднику. Особенно сейчас, когда люди вынуждены находиться дома и не смогут пойти в церковь. Поэтому мы сделаем все, чтобы дать возможность людям ощутить праздник Светлого Христова Воскресения».

В канун православной Пасхи, в Великую субботу, на «Интере» с самого утра – спецпрограммирование, посвященное празднику.

18 апреля, в 05:40 выйдет документальный проект «Паломничество на Святую Землю». Небольшая территория едва заметна на карте мира, но каждый год сюда приезжают сотни тысяч паломников. Трудности дальней дороги никогда не останавливали людей в их желании попасть на Святую Землю. Вместе с паломниками съемочная группа «Интера» пройдет по земному пути Христа – от Назарета до Голгофы.

В 06:35 на «Интере» – выпуск программы «Слово Предстоятеля», в котором телезрителей ждет обращение Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий расскажет о Великой субботе, предшествующей дню Светлого Христова Воскресения. Также в субботу и в воскресенье, 18 и 19 апреля, «Интер» покажет пасхальное поздравление Блаженнейшего.

В 06:40 – документальный проект «Тысяча лет на Афоне» – о единственной в мире монашеской республике. Съемки фильма проходили в год тысячелетнего юбилея древнерусского монашества на Афоне. Создатели картины совершили восхождение на Святую Гору, нашли наших соотечественников, принявших здесь постриг, и посетили места, связанные с историей древнерусского монашества на Святой Горе.

В 13:00 смотрите прямую трансляцию из Иерусалима схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня. Зрители «Интера» смогут стать свидетелями свершения чуда, ставшего символом Светлого Христова Воскресения. «Каждый год миллионы верующих со всего мира с трепетом ждут того момента, когда сойдет Благодатный Огонь, – рассказывает главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин. – В этом году, я думаю, люди особенно ожидают этого чуда. В этом году будет необычная трансляция, не такая, как в прошлые годы. Поскольку есть ряд существенных ограничительных мер и не будет того количества людей, которое обычно присутствует при схождении Благодатного Огня. Но все равно чудо от этого не умаляется, и мы с трепетом ждем того, что произойдет в Храме Гроба Господня в Великую субботу, накануне Светлого Христова Воскресения».

А в 23:00 в эфире «Интера» – прямая трансляция Пасхального богослужения Украинской Православной Церкви. Благодаря телевидению миллионы верующих смогут объединиться в общей молитве. «В этом году огромное внимание будет приковано к трансляции Пасхального богослужения, ведь большое количество людей не смогут пойти в храмы, – говорит Антон Никитин. – Эта Пасха не похожа на те праздники, которые мы переживали ранее. Но на все воля Господняя. Сегодня есть большие искушения, с которыми столкнулись верующие люди. В этих условиях особенно важно быть внимательным к своей духовной жизни. И мы постараемся сделать все, чтобы трансляция, несмотря на сложности, с которыми столкнулась церковь, была произведена на высшем уровне. Чтобы каждый зритель ощутил торжество Праздника Христова Воскресения».

Чтобы как можно больше людей смогли посмотреть трансляцию Пасхального богослужения, телеканал «Интер» сделает открытым спутниковый сигнал – чтобы другие телеканалы могли использовать сигнал и показывать торжественную литургию в своем эфире. Параметры спутникового сигнала:

Satellite: Astra 4A @ 5.00E

Transponder: 4.306 EUH/EUV

Channel: CH9/1

Bandwidth: 9.00 MHz

U/L Freq / pol: 14,171.500 / H

D/L Freq / pol: 12,671.500 / V

SR: 6666

FEC: 3/4

Внимание! При использовании сигнала обязательно указание, что трансляция организована телеканалом «Интер».

Не пропустите главные пасхальные события на «Интере»! Пусть Светлый Праздник войдет в каждый дом и наполнит наши сердца миром и радостью!